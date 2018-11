Дайджест на выходные #93

Главный редактор ЖУРНАЛИСТА Любовь Петрова поговорила с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым о том, какими он увидел региональные СМИ, что удалось сделать за год, о будущем журналистики и СЖР, которому сегодня исполнилось сто лет.

19-21 ноября в Москве пройдет серия семинаров-практикумов «Основы фактчекинга и медиаграмотность»

• Узнаем 5 надежных способов проверять информацию;

• познакомимся с платформами для фактчекинга;

• научимся искать источники информации и проводить их юридическую проверку;

• а также разберем ваши кейсы и многое другое.

Спикер: эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ факультета журналистики РГГУ Максим Корнев.

О том, что нужно знать и чего — опасаться современному бильдредактору, рассказывают выпускники журфака МГУ.

На этой неделе медиаэксперт рассказал о том, почему робот в Financial Times делает журналисту замечания, если в статье слишком много экспертов-мужчин, почему, несмотря на рост продаж, доходы The New York Times снижаются, а также какие странные источники дохода придумывают себе зарубежные СМИ.

«Вековой юбилей сообщества — хороший повод для того, чтобы в очередной раз задуматься о судьбе российской журналистики, ее сегодняшнем состоянии и ее завтрашнем дне».

Что нужно, чтобы стать тележурналистом? На медиафоруме «Диалог культур» в Санкт-Петербурге советами для начинающих телевизионщиков поделились профессионалы из разных городов России: «Не должно быть никаких преград. Вы с оператором должны стать единым, уверенным в себе и в меру наглым целым».

Старая «Комсомолка»: школа свободной журналистики в несвободной стране. Почему традиция не продолжилась после отмены цензуры? На этот вопрос пытаются ответить воспитанники «звездного периода» газеты и самого необычного ее отдела, подростковой странички «Алый парус», Борис Минаев и Надежда Ажгихина.

Норвежский женский журнал KK в следующем году отметит 145‑летие. Стратегия digital first и элегантный дизайн помогли ему войти в число десяти самых популярных веб-сайтов Норвегии. Подробнее о том, как изданию удается сохранять позиции на рынке и приносить солидный доход, рассказывает главный редактор KK Ингеборг Хельдаль.

