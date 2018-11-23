Дайджест на выходные #94

22 ноября не стало известной журналистки, сооснователя «Новой газеты» Зои Ерошок. Вспоминаем интервью с ней: «Ремеслу нетрудно научиться, сложнее обстоит дело именно с нашими ценностными представлениями, а это процесс длительный и глубинный, который во многом формируется благодаря людям. Поэтому я считаю, что хороший человек — это профессия».

Почему в медиаотрасли не хватает профессиональных журналистов, нужна ли кафедра фактчекинга и в чем сегодня заключаются сильные и слабые стороны прессы — обо всем этом рассказали декан журфака МГУ Елена Вартанова и директор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Анатолий Пую.

На вебинаре вы узнаете, как работать для печатной и интернет-версии одновременно, не нанимая дополнительных сотрудников, развиваться в социальных сетях и оставаться на связи со своей аудиторией. Вебинар будет полезен тем изданиям, которые испытывают трудности при работе над двумя продуктами и не видят разницы между созданием газеты и сайта.

• Как грамотно распределить работу по созданию печатного и онлайн продукта?

• Что делать, если не хватает сотрудников для усиления онлайн фронта?

• Зачем нужны паблики/группы в социальных сетях, если они не приносят денег и отнимают время?

О спикере: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».

Стоимость: 900 рублей. Для членов Клуба Журналиста — бесплатно.

Как связаны смерть газет и ухудшение экологии? Зачем The New York Magazine начал предлагать своим подписчикам еду и алкоголь? Почему бренды больше не нуждаются в СМИ? Обо всем этом рассказал медиаэксперт на этой неделе.

Владимир Снегирев — о работе собкором:

«Даже если редакция молчит, не тревожит звонками и письмами, даже если в стране пребывания затишье, все равно — это не про тебя, назначай встречи, пиши дневник, копи материалы в досье, двигайся, общайся, ибо движение для собкора — все, а конечной цели нет, как нет предела совершенству».

4 декабря в Москве пройдет семинар-практикум «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ»

Как сделать газету удобной для чтения, а ее оформление — максимально информативным? В чем пресса зрительно проигрывает «цифре» и как избавиться от очевидных недостатков, чтобы не выглядеть на фоне интернета и телевидения анахронизмом? Об этом и многом другом интересном и полезном вы узнаете, приняв участие в семинаре.

Чтобы участие в семинаре было эффективным, необходимо выслать по 3 номера газеты в формате PDF на адрес info@jrnlst.ru с пометкой «на семинар».

Спикер: Сергей Мешавкин, эксперт, ведущий рубрики «Школа дизайна» (Медиагруппа «Феномен»).

Петербургская редакция НТВ в этом году отмечает свое 20-летие. На ее примере Егор Королев рассказывает, что такое качественные новости на сегодняшнем ТВ.

Как проходит студенческая практика на телеканале RT, рассказал и показал ЖУРНАЛИСТУ студент 2-го курса. Много картинок, почти столько же отчаяния и полезный (?) опыт.

Лайфхак для студентов: диплом будет писать не так скучно, если писать о самом себе и своем хобби.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• запись семинара «Эффективное управление редакцией газеты в условиях мультимедийного контента». Спикер: заместитель главного редактора Russia Beyond Глеб Федоров.

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

О том, как стать членом Клуба Журналиста — ТУТ.

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