Дайджест на выходные #95

О том, как не дать тексту зарасти «общими местами», популизмом и обличительным пафосом, — рассказывает и показывает Инна Тимченко, старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ.

В последние несколько месяцев Cosmopolitan воплотил в жизнь целую серию интереснейших проектов: e-commerce-продукты, мероприятия, бумажные и цифровые спецпроекты. О том, с чем связана такая активность и чем хороша формула «print + digital + event», мы поговорили с управляющим директором группы изданий Cosmopolitan Марией Колмаковой: «Не величина бюджета определяет результат. Результат определяет креативная идея».

4 декабря в Москве пройдет семинар-практикум «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ»

Как сделать газету удобной для чтения, а ее оформление — максимально информативным? В чем пресса зрительно проигрывает «цифре» и как избавиться от очевидных недостатков, чтобы не выглядеть на фоне интернета и телевидения анахронизмом? Об этом и многом другом интересном и полезном вы узнаете, приняв участие в семинаре.

Чтобы участие в семинаре было эффективным, необходимо выслать по 3 номера газеты в формате PDF на адрес info@jrnlst.ru с пометкой «на семинар».

Спикер: Сергей Мешавкин, эксперт, ведущий рубрики «Школа дизайна» (Медиагруппа «Феномен»).

Что нужно знать, чтобы смотреть телевизор осознанно, не давая себя «зомбировать»? Как обычный ведущий шоу ежедневно погружает телезрителей в транс? Почему миллионы смотрят «Дом-2»? На эти актуальные вопросы отвечает кандидат психологических наук, гипнотерапевт Кирилл Бондарь.

На этой неделе медиаэксперт рассказал, почему лотерея — хорошая тема для журналистского расследования, как работает новый алгоритм Financial Times, который начисляет баллы за прочтение статей, а также объяснил, почему СМИ стоит обратить внимание на потенциал умного наушника.

Формулой спасения регионального ТВ делится генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин. Переменная величина — телеканал «Татарстан-24».

В начале октября Feature Today Institute традиционно публикует подробный отчет о трендах в журналистике, медиа и технологиях. По сравнению с 2017 годом количество инноваций выросло в полтора раза. Мы выбрали для вас все самое нужное.

Делимся свежими результатами отечественных исследований о телевидении: «Близость к телезрителю и героям — очевидный козырь местных журналистов».

Об истории легендарной программы «Взгляд» мы побеседовали с одним из ее создателей — Владимиром Мукусевым: «"Взгляд" старался рассказать о самых острых темах, о том, о чем еще недавно люди разговаривали только на кухне с близкими друзьями».

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• Запись семинара «Основы фактчекинга и медиаграмотность». Спикер: Максим Корнев, эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ факультета журналистики, Институт массмедиа РГГУ.

• Запись вебинара «Эффективность регионального издания». Спикер: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.

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