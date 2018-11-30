Дайджест на выходные #95

Клуб продвинутого журналиста: «Фарс с малодраматическим концом»
О том, как не дать тексту зарасти «общими местами», популизмом и обличительным пафосом, — рассказывает и показывает Инна Тимченко, старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ.
Cosmo как предчувствие
В последние несколько месяцев Cosmopolitan воплотил в жизнь целую серию интереснейших проектов: e-commerce-продукты, мероприятия, бумажные и цифровые спецпроекты. О том, с чем связана такая активность и чем хороша формула «print + digital + event», мы поговорили с управляющим директором группы изданий Cosmopolitan Марией Колмаковой: «Не величина бюджета определяет результат. Результат определяет креативная идея».
Приглашаем на семинар-практикум «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ»
4 декабря в Москве пройдет семинар-практикум «Визуальная журналистика и применение инфографики в печатных СМИ»
Как сделать газету удобной для чтения, а ее оформление — максимально информативным? В чем пресса зрительно проигрывает «цифре» и как избавиться от очевидных недостатков, чтобы не выглядеть на фоне интернета и телевидения анахронизмом? Об этом и многом другом интересном и полезном вы узнаете, приняв участие в семинаре.
Чтобы участие в семинаре было эффективным, необходимо выслать по 3 номера газеты в формате PDF на адрес info@jrnlst.ru с пометкой «на семинар».
Спикер: Сергей Мешавкин, эксперт, ведущий рубрики «Школа дизайна» (Медиагруппа «Феномен»).
Как не дать телевизору себя зомбировать
Что нужно знать, чтобы смотреть телевизор осознанно, не давая себя «зомбировать»? Как обычный ведущий шоу ежедневно погружает телезрителей в транс? Почему миллионы смотрят «Дом-2»? На эти актуальные вопросы отвечает кандидат психологических наук, гипнотерапевт Кирилл Бондарь.
Новые колонки Андрея Мирошниченко
На этой неделе медиаэксперт рассказал, почему лотерея — хорошая тема для журналистского расследования, как работает новый алгоритм Financial Times, который начисляет баллы за прочтение статей, а также объяснил, почему СМИ стоит обратить внимание на потенциал умного наушника.
Как в Татарстане спасают региональное ТВ
Формулой спасения регионального ТВ делится генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин. Переменная величина — телеканал «Татарстан-24».
О трендах в журналистике, медиа и технологиях
В начале октября Feature Today Institute традиционно публикует подробный отчет о трендах в журналистике, медиа и технологиях. По сравнению с 2017 годом количество инноваций выросло в полтора раза. Мы выбрали для вас все самое нужное.
Синюшный огонек
Делимся свежими результатами отечественных исследований о телевидении: «Близость к телезрителю и героям — очевидный козырь местных журналистов».
«Взгляд»: история легенды
Об истории легендарной программы «Взгляд» мы побеседовали с одним из ее создателей — Владимиром Мукусевым: «"Взгляд" старался рассказать о самых острых темах, о том, о чем еще недавно люди разговаривали только на кухне с близкими друзьями».
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА
• Запись семинара «Основы фактчекинга и медиаграмотность». Спикер: Максим Корнев, эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ факультета журналистики, Институт массмедиа РГГУ.
• Запись вебинара «Эффективность регионального издания». Спикер: Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор журнала «Журналист».
• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.
О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.
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