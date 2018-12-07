Дайджест на выходные #96

Новый номер ЖУРНАЛИСТА

Главная тема декабрьского номера — альтернативные и безальтернативные источники доходов средств массовой информации. На чем может заработать региональное издание? Какие мероприятия одинаково полезны? Зачем издателю торговать трусами? Почему «Водопад» и Header bidding — это совсем не страшно? Как нужно уметь вертеться, чтобы не закружилась голова? Мы решили продемонстрировать, что пресса — это не только про призвание, долг, честь, совесть и фактчекинг, а еще и про деньги. И мы счастливы, что демонстрация не превратилась в одиночный пикет.

Цифровая версия уже на сайте.

Почему журналисты не любят извиняться, и как они должны это делать? Отвечаем на эти вопросы и разбираем кейсы: «Только люди, которых оскорбила ложь, высказанная в эфире или в газетном тексте, могут реанимировать уснувшую совесть журналиста».

Показать, а не рассказать новость можно не только на ТВ, но и в газете — в этом уверен Сергей Мешавкин. Он попробовал применить телевизионный подход к газетному материалу и поделился с ЖУРНАЛИСТОМ правильной анатомией «гвоздя».

На этой неделе медиаэксперт рассказал, на чем, кроме подписки, зарабатывает The New York Times, зачем в Китае СМИ начали платить своим читателям и к чему приведет отказ рекламодателей размещать свою рекламу рядом с новостями.

Владимир Снегирев уверен, что жизнь станет лучше, если журналисты будут говорить громче, а чиновники научатся их слышать: «В СМИ давно исчезла рубрика «По следам наших выступлений» или ей подобные. Власти перестали замечать и громкие расследования, и очерки о позитивных деяниях».

Галина Лазутина рассказала, чем отличается «Медиаэтический стандарт» от других этических кодексов, и чем он интересен практикующим журналистам: «Новый документ несет в себе нравственный итог последних 50 лет развития отечественной журналистики».

В середине 80-х СССР взял курс на перестройку. И все же развитию гласности препятствовали силы и традиции, складывавшиеся десятилетиями. Леонид Флорентьев — о «Крокодиле» этой эпохи: «В России так: нет колбасы — есть сатира. И наоборот».

Эксперты — о московском рынке полиграфии, его проблемах и тенденциях: «С учетом текущих трудностей СМИ-сообщества типографии просто не в состоянии развивать свой бизнес. Никто не хочет рисковать».

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

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