Дайджест на выходные #97

Что такое питч, как правильно его составить и сделать так, чтобы он добрался до редактора, студентам СПбГУ рассказала Дарья Аминова, которая пишет для «Бумаги», Russia Beyond, платформы Гёте-Института Konverter и множества других медиа.

Что такое умные и автоматизированные продажи рекламы и почему современному издателю нужно ими заниматься, очень (очень!) понятно объясняет директор по стратегическому развитию Рекламного альянса издателей (РАИ) Максим Сычев.

Как менялся телеконтент в новом сезоне, рассказывает профессор кафедры телерадиожурналистики СПбГУ Сергей Ильченко: «Проблема обновления прежних форматов заключается в появлении или, точнее, выявлении новых экранных лиц».

Первый пункт на пути к увеличению прибыли для СМИ— хороший медиакит. Пошагово разбираемся, что это и как сделать его по‑настоящему привлекательным.

На этой неделе медиаэксперт рассказал о последствиях робоцензуры, введенной Европарламентом, кризисе глянцевых изданий, монополию которых разрушил интернет, и новых необычных способах заработка СМИ.

Журнал Time назвал «человека года». Редакция решила присудила это звание журналистам, которые рискнули жизнью или свободой в поисках правды. Time назвал их «Хранителями». Ими стали:

• убитый саудовскими спецслужбами колумнист The Washington Post Джамаль Хашогджи;

• редакция американской The Capital Gazette, на сотрудников которой напал вооруженный мужчина. В ходе стрельбы были убиты пять человек;

• журналисты Reuters Ва Лон и Кья Со Оо, которых приговорили к семи годам тюрьмы в Мьянме за расследование геноцида рохинджа;

• филиппинская журналистка Мария Ресса, автор критических публикаций о президенте Родриго Дутерте и его жестокой «войне с наркотиками».

Что такое электронная коммерция и как ей занимаются издатели в России и за рубежом. Конкретный обзор с конкретными примерами.

О том, где искать тему для лонгрида, как привлечь к нему читателя и почему не стоит жалеть своих персонажей, — рассказали спецкор «Медузы» Полина Ерёменко и главный редактор «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов.

Вышел словарь-справочник «Медиалингвистика в терминах и понятиях». — объединенные под одной обложкой статьи сорока четырех ученых из четырех стран, занимающихся медиа. Рассказываем, что вошло в книгу и почему она полезна не только теоретикам, но и практикам.

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