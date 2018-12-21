Дайджест на выходные #98

Специалисты, востребованные в медиа, навыки, которыми им необходимо обладать, и тренды, которые помогут ориентироваться на рынке труда. Вселяем оптимизм в выпускников медиакоммуникационных специальностей: «После 2020 года мы будем заниматься чуть ли не выходом в открытый космос в мире медиа».

Пять крутых идей дополнительного заработка для региональных медиа от генерального директора издательского дома «Мир Белогорья» Олега Шевцова.

Как написать материал и выжить, что нужно для получения гранта на свой журналистский проект и как работается коллегам в горячих точках, на фестивале «Вместе Медиа» в Санкт-Петербурге рассказали Ксения Леонова, креативный продюсер фестиваля, и Анна Немцова, корреспондентка Newsweek и The Daily Beast.

Как расширить возможности для подписки и заставить читателей платить за цифровой контент? Опыт The Washington Post.

На этой неделе медиаэксперт рассказал, почему Google на запрос «идиот» выдает фото Трампа, как онлайн зарабатывает на принте и по какой причине редакторам стоит обратить внимание на спортивную тематику.

• «Контент региональной редакции в социальных сетях», Камилла Нигматуллина

• «Персональные данные в публикациях СМИ», Светлана Кузеванова

• «Онлайн-форматы в современных СМИ», Камилла Нигматуллина

• «В чем принципиальные отличия платформ с точки зрения контента и аудитории: сходства и различия Youtube, Facebook, ВК, ОК, Тик-ток, IGTV, Instagram и тп.», Глеб Федоров

• «Почта России: развитие сервисов подписки», Марина Кислова

• «Общие требования для любой рекламы», Светлана Кузеванова

• «Форматы видео для социальных сетей», Глуб Федоров

Какие этические правила и стандарты используют известные зарубежные СМИ? Делимся главным.

Леонид Флорентьев — о том, почему люди выносят телевизоры на помойку: «Место принципов телевещания, некогда заложенных Би-би-си и принятых всем цивилизованным миром, — «информировать, просвещать и развлекать» — заняла триада из антиутопии: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «В невежестве — сила».

О том, с какими вызовами борется и чем жертвует деловая газета The Financial Times, — Колин Моррисон: «В 2018 году FT служит напоминанием о том, что прибыль большинства газетных компаний все еще зависит от бумаги. Если газета хочет обеспечить себе устойчивое будущее, ей нужно прикладывать постоянные усилия».

О трудностях мультимедийной журналистики в регионах: «Для регионов конвергенция — вынужденная необходимость, мол, все к этому стремятся, и мы должны».

ЖУРНАЛИСТ : оформи подписку на первое полугодие 2019

Оформить подписку на журнал «Журналист» на 1-е полугодие 2019 года вы можете на нашем сайте или по каталогам:

• Пресса России — 41249;

• Российская пресса (МАП) — 79737;

• Подписные издания (Почта России) — П1152

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ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА

• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.

О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.

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