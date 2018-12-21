Дайджест на выходные #98

Трендвочер, комьюнити менеджер и продюсер смыслового поля: что происходит на рынке труда в медиа
Специалисты, востребованные в медиа, навыки, которыми им необходимо обладать, и тренды, которые помогут ориентироваться на рынке труда. Вселяем оптимизм в выпускников медиакоммуникационных специальностей: «После 2020 года мы будем заниматься чуть ли не выходом в открытый космос в мире медиа».
Пять идей дополнительного заработка для региональных медиа
Пять крутых идей дополнительного заработка для региональных медиа от генерального директора издательского дома «Мир Белогорья» Олега Шевцова.
Журналистика в «горячих точках»: где взять деньги и как сохранить жизнь
Как написать материал и выжить, что нужно для получения гранта на свой журналистский проект и как работается коллегам в горячих точках, на фестивале «Вместе Медиа» в Санкт-Петербурге рассказали Ксения Леонова, креативный продюсер фестиваля, и Анна Немцова, корреспондентка Newsweek и The Daily Beast.
Подписка и рассылка командуют парадом
Как расширить возможности для подписки и заставить читателей платить за цифровой контент? Опыт The Washington Post.
Новые колонки Андрея Мирошниченко
На этой неделе медиаэксперт рассказал, почему Google на запрос «идиот» выдает фото Трампа, как онлайн зарабатывает на принте и по какой причине редакторам стоит обратить внимание на спортивную тематику.
Вебинары для сотрудников СМИ 2019
• «Контент региональной редакции в социальных сетях», Камилла Нигматуллина
• «Персональные данные в публикациях СМИ», Светлана Кузеванова
• «Онлайн-форматы в современных СМИ», Камилла Нигматуллина
• «В чем принципиальные отличия платформ с точки зрения контента и аудитории: сходства и различия Youtube, Facebook, ВК, ОК, Тик-ток, IGTV, Instagram и тп.», Глеб Федоров
• «Почта России: развитие сервисов подписки», Марина Кислова
• «Общие требования для любой рекламы», Светлана Кузеванова
• «Форматы видео для социальных сетей», Глуб Федоров
Долг и честь журналиста: опыт зарубежных СМИ
Какие этические правила и стандарты используют известные зарубежные СМИ? Делимся главным.
Подневольный сын эфира, или Не забудьте выбросить телевизор
Леонид Флорентьев — о том, почему люди выносят телевизоры на помойку: «Место принципов телевещания, некогда заложенных Би-би-си и принятых всем цивилизованным миром, — «информировать, просвещать и развлекать» — заняла триада из антиутопии: «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «В невежестве — сила».
The Financial Times: «Спрос на нашу качественную и независимую журналистику высок как никогда»
О том, с какими вызовами борется и чем жертвует деловая газета The Financial Times, — Колин Моррисон: «В 2018 году FT служит напоминанием о том, что прибыль большинства газетных компаний все еще зависит от бумаги. Если газета хочет обеспечить себе устойчивое будущее, ей нужно прикладывать постоянные усилия».
Ну вы держитесь там
О трудностях мультимедийной журналистики в регионах: «Для регионов конвергенция — вынужденная необходимость, мол, все к этому стремятся, и мы должны».
ЖУРНАЛИСТ: оформи подписку на первое полугодие 2019
Оформить подписку на журнал «Журналист» на 1-е полугодие 2019 года вы можете на нашем сайте или по каталогам:
• Пресса России — 41249;
• Российская пресса (МАП) — 79737;
• Подписные издания (Почта России) — П1152
• в альтернативных агентствах — Урал-Пресс, Роспечать
С журналом в тестовом режиме можно познакомиться здесь.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЖУРНАЛИСТА
• КЛУБНЫЙ РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»
ЖУРНАЛИСТ объединяет всех, кто занят в системе медиаобразования — делитесь опытом с коллегами в Клубе Журналиста! Пишите: info@jrnlst.ru, звоните: +7-499-152-19-07, +7-499-152-34-73.
О том, как стать членом Клуба Журналиста — тут.
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