Дайджест #99: лучшее за год

Различий между текстом для онлайна и текстом для бумаги не так много, однако главное из них заключается в том, что к онлайновому тексту скорее обратится куда более требовательный читатель, которого легче отвлечь и сложнее увлечь. Всеволод Пуля рассказывает о том, что отпугивает интернет-аудиторию: «Первая ошибка, которую вы можете сделать, — это, собственно, написать текст».

Кроссмедийное планирование, или Выращивание истории на нескольких медиаплатформах

Онлайн требует от СМИ работы с различными мультимедийными инструментами и платформами. При переходе на кроссмедийное планирование меняется не только ежедневная рутина редакции, но и мышление редактора. Оксана Силантьева рассказывает, как собрать контент-коллекцию и составить таблицу планировщика на несколько медиаплощадок.

22 полезных сервиса по SMM для медиа и брендов

Едва медиа разобрались в том, за какими метриками им стоит следить на своих сайтах, наступила эпоха платформ, а вместе с ней пришла необходимость отслеживать метрики контента и аудитории вне сайта — в соцсетях, мессенджерах и агрегаторах. Мы собрали для вас 22 сервиса, которые помогут:

• понять, что привлекает и раздражает вашу аудиторию в соцсетях;

• провести конкурентный анализ;

• найти актуальные темы;

• узнать, что о вас говорят в интернете;

• найти целевую аудиторию для рекламной компании.

Разные каналы и сайты про журналистику публикуют кейсы, обзоры и прочую информацию к размышлению каждый день. В таких условиях сложно сохранять трезвую голову и методично развивать свой проект. Всеволод Пуля предлагает простую и универсальную схему для аудита и регулярной проверки рабочих процессов в любом медиа.

Медиаэксперт Андрей Мирошниченко рассказал о том, как меняются функции журналиста и в каких структурах, форматах, проектах придется работать в ближайшем будущем: «Успешный журналист в новой среде выступает автором не контента, а проекта, для успеха которого первично не качество, а замысел и видение конечного результата».

...

— Костя, ты где сейчас?

— Нигде.

— А на что ты живешь?

— Наркотиками торгую. Надоело получать «ничего».

Я посмотрела в его глаза и поняла, что он не шутил.

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Елена Упорова — о том, куда и почему уходят журналисты. И журналистика.

В российской прессе подписи остаются одними из самых пренебрегаемых элементов на полосе. Между тем плохо сделанная подпись способна исказить саму идею снимка, нарушить логику повествования или даже разрушить замысел информационного пакета в целом. Рассказываем и показываем, как правильно подписать фотографию.

Если вы хотите, чтобы ваш текст легко писался, а потом читался и запоминался, используйте для него подходящий формат. Рассказываем, с помощью каких форматов можно объяснить изменения в законодательстве, представить чью-то биографию, дать зрелищный контекст к уже «ушедшей» новости и многое другое.

Кажется, идеи иссякли… Что делать? Не переживайте, это случается практически с каждым творческим человеком. И с каждой, даже самой энергичной, редакцией. Мир вокруг становится неинтересным, герои публикаций — банальными, речи публичных фигур — предсказуемыми, события, которые случаются в городе — сто раз виденными. Чтобы справляться с подобными кризисами, редакции нужно для начала научиться диагностировать причины «творческого недомогания», а затем собрать свою «аптечку скорой креативной помощи». Как это сделать? Читайте материал Оксаны Силантьевой.

По традиции ЖУРНАЛИСТ в конце каждого года отмечает наиболее удачные материалы и их авторов. В 2018 году благодарность и награду от журнала получают эти пять человек:

• Леонид Флорентьев, советский и российский журналист, редактор, — за материал «Три письма Владимира Войновича»;

• Инна Тимченко, старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, — за строгий, но справедливый разбор текста студентки 4-го курса журфака «Гордость и предупреждение»;

• Алена Болдырева, автор журнала ЖУРНАЛИСТ, — за интервью с Татьяной Мингалимовой, «нежным редактором» «вДудя»;

• Дмитрий Сурнин, медиаконсультант, редактор и дизайнер, — за материал «Как сделать первую полосу узнаваемой»;

• Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, редактор журнала ЖУРНАЛИСТ, — за разбор досадных ошибок редакций в формате пьесы «Мы решили запустить e-mail-рассылку».

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