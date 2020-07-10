Дайджест на выходные #172

Иван Еремин: «Проектов такого уровня, как «Ведомости», у меня еще не было»

«Я намерен быть хранителем «Догмы», а она исключает возможность участия в каких-либо схватка». Новый владелец «Ведомостей» Иван Еремин рассказал ЖУРНАЛИСТУ о конфликте в редакции, будущем издания и издательском рынке.

«Амурская правда»: «Самые читаемые материалы — истории о людях»

«Мы счастливы заниматься своей профессией. У нас профессиональная, дружная и сумасшедшая команда журналистов. Мы реально семья». Елена Павлова, главный редактор старейшего издания Дальнего Востока и Амурской области рассказала, как удается привлекать аудиторию, делать интересные акции и проекты и дружить с рекламодателями.

Псориаз, одиночество и ремонт: партнерские материалы в петербургских СМИ

Спрос на нативную рекламу увеличивается с каждым годом, и все больше изданий осваивают работу с партнерскими материалами. Мы выяснили, как обстоят дела в региональных СМИ, какие форматы предпочитают журналисты и сколько места посвящают рекламодателю.

Полицейские продолжают нападать на журналистов в США

Журналисты в Америке подвергаются нападениям со стороны правоохранительных органов, которые разгоняют мирные протесты слезоточивым газом и резиновыми пулями. Рассказываем подробности.

Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Евгения Письменная

Публикуем видеобеседу студентов-журналистов с Евгенией Письменной, специальным корреспондентом агентства Bloomberg, автором лекции «Три причины, почему журналист должен написать хотя бы одну книгу»​.

Журналисты «Ведомостей» собираются создать новое СМИ

Бывшие и действующие журналисты газеты «Ведомости» обсуждают запуск нового делового медиапроекта, который будет выходить только в интернете. Точные сроки запуска и концепцию издания журналисты пока не раскрывают.

Известно, что в редакцию устроятся почти все заместители главного редактора, начальники некоторых отделов и корреспонденты, которые уволились из «Ведомостей» из-за несогласия с политикой нового главного редактора Андрея Шмарова, который возглавил редакцию 15 июня и фактически ввел в издании цензуру.

Предполагается, что финансировать проект будет один из создателей «Ведомостей», голландский медиаменеджер Дерк Сауэр, который сейчас издает газету The Moscow Times. Сам он от комментариев отказался.

«Так флиртуют журналисты»: как The Dallas Morning News привлекает платных подписчиков

Как локальной газете привлечь платных подписчиков и эффективна ли реклама у сотрудников издания в соцсетях? Разбираемся на примере The Dallas Morning News.

Как критика и самокритика помогает совершенствоваться

Даже самым успешным журналистам когда-либо доводилось выслушивать критику или испытывать проблемы в творчестве. Рассказываем, как отличать конструктивную критику от деструктивной и какие методы помогут превратить критику в полезный инструмент.

Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Алла Шестерина

В рамках проекта «Объединенный журфак» студенты-журналисты продолжают задавать свои вопросы авторам видеолекций.

Публикуем видеобеседу с Аллой Шестериной, автором лекции «Архетипические сюжеты и их модификации».

Школа фельетона: Михаил Зощенко

Его травили дважды. Первый раз — немцы, газом. Второй — свои, гуртом. Очередное занятие в школе фельетона посвящаем Михаилу Зощенко.

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