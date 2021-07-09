Дайджест на выходные #217

Битва понятий и смыслов: Жанр vs формат

Программа «Познер», где происходит беседа-интервью лицом к лицу, — это жанр или формат? А пародийный «Острый репортаж» с Аллой Михеевой для «Вечернего Урганта»? Чаще всего понятие «жанр» любят теоретики, а словом «формат» жонглируют практики. Бывает и наоборот, но неизменно одно: если попросить уточнить значение термина или содержание понятия, то начинается путаница. На самом деле противопоставлять жанр и формат в принципе некорректно. В диалоге с придирчивым «Гражданином-редактором» разбираемся, что и как.

Джон Мильтон прославился благодаря неудачному браку, Даниэль Дефо — рерайту, Томас Пейн сумел избежать нескольких смертных казней и стать журналистом с помощью Франклина, а Нелли Блай пришлось притворяться сумасшедшей. Пересказываем лекцию Григория Пруцкова, которую тот прочел на медиапонедельнике в Москве, и рассказываем, как публицисты прошлого становились знаменитыми.

Наиболее серьезными проблемами российской журналистики стали прямая цензура, уголовное и административное преследование, вмешательство государства и собственников СМИ в редакционную политику. К таким выводам пришли социологи «Левада-центра» (организация признана иноагентом в России), проведя опрос среди журналистов.

Среди наиболее распространенных форм преследования журналисты называют уголовное и административное преследование (такой вариант ответа выбрали 58% опрошенных), давление на руководство со стороны собственников изданий (50%), а также угрозы журналистам и их близким, прослушка и слежка за ними (30%).

Среди причин возросших рисков для журналистов в России (в их росте уверены 91% опрошенных) журналисты называют общее ужесточение политического режима, усиление давления со стороны государства и незаконную деятельность силовых ведомств.

Лето не часто балует неожиданными информационными поводами, зато стабильно — погодными катаклизмами, муками выбора арбуза и вариантами летнего отдыха. Мы узнали у редакторов, сталкивались ли они с проблемой «мертвого сезона» и как ее решали.

Национальному рекламному Альянсу исполняется 5 лет. В честь этого представителей медиаиндустрии порассуждали том, каким будет ТВ через 5 лет. Мы собрали самые интересные идеи и высказывания о телевидении будущего.

Александр Широких, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ): «В идеале каждый телеканал будет формировать отдельную сетку вещания под каждую группу зрителей или даже под каждого конкретного зрителя».

«Запретных тем для нас не существует. Мы пишем о том, что волнует сегодня граждан, вступаемся за рядовых дагестанцев, защищаем их интересы, тогда как делать это должны руководители на местах, различные ведомства. Не всем это, конечно, нравится, а значит, мы на верном пути», — главный редактор газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова рассказала о редакции издания, его доставке и главных принципах.

Во второй половине 2019 года испанская газета El País начала готовить введение пэйвола на своем сайте. Несмотря на то что этот процесс был заморожен в связи с пандемией, результат превзошел все ожидания: в декабре 2020 года аудитория издания выросла на 1,9 млн подписчиков.

Что El País предложило своим цифровым подписчикам и какую подготовительную работу провело — рассказывает Ноэми Рамирес, директор по продукту издательства Prisa.

Они называют себя интернет-журналом, который ищет смысл жить в самом депрессивном городе-миллионнике страны. Мы поговорили с основателем проекта Platforma ¾ Владиславом Якуниным о том, как университетское медиа ВолГУ-Life стало главным ресурсом о культуре 34-го региона и в чем проблема региональных проектов.