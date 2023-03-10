Digital-агрессия: что делать и кто виноват

Разберем три уровня отношений: человек-устройство, человек-медиа, человек-человек
Во время информационных войн находиться в онлайн-среде особенно неприятно или даже небезопасно не только читателям, но и профессионалам коммуникации, включая журналистов. Но даже в мирное информационное время digital-агрессия в разных формах и проявлениях становится причиной того, что многие СМИ закрывают свои форумы и отключают комментарии под статьями. Можно ли бороться с ней более эффективно?
Digital-агрессия: что это такое?
Digital-агрессия — это давление, которое оказывает на психику человека цифровая среда. По большому счету это понятие, которое еще только предстоит наполнить смыслами. Любой пользователь находится в зоне риска и может стать объектом или даже жертвой агрессии в цифровой среде. Проблема существует как на техническом, так и на гуманитарном уровнях. То есть давят как устройства, их интерфейсы и программы, так и сами люди, которые используют эти медийные средства для коммуникаций.
Интенсивность давления может иметь разные последствия: от легкого раздражения и утомления до нервных срывов, психозов и самоубийств. Одно дело, когда сайты прямо или косвенно демонстрируют суицид и добавляют работы Роспотребнадзору, другое — когда в результате унижений и преследований людей доводят до самоубийств или человек убивает себя в прямом эфире под одобрительные комментарии наблюдателей.
Кроме очевидной жестокости есть еще разные формы гаджетозависимости, агрессивные формы поведения (троллинг, кибербуллинг, набросы, травля) и жесткие форматы коммуникации на уровне медиа и распространяемого ими контента (информационные войны, пропагандистские кампании, шокирующая реклама).
Остановимся на каждом из трех уровней отношений подробнее.
Человек-устройство
Люди находятся под перекрестным огнем различных медианосителей. Электронные и цифровые устройства вторгаются в жизнь и требуют к себе все больше внимания.
Иногда неясно, кто кому служит. Появилось даже понятие «интимные медиа» — устройства, а также сайты и приложения, работающие с вашим личным пространством, которым вы доверяете свои секреты и персональную информацию.
На физическом уровне гаджет требует от владельца содержания в определенных условиях (температура, влажность, чистота), соблюдения правил использования и безопасности, достаточного объема энергии и регулярной подзарядки, обновления приложений, защиты от несанкционированного использования и ремонта в случае поломки.
На все это тратятся ресурсы: время, внимание, деньги. За право пользоваться устройствами люди вынуждены платить высокую цену. Не всегда необходимость таких жертв очевидна.
Как контрдвижение появляются различные течения сопротивления цифровому рабству. Диджитал детокс (Digital Detox — временный отказ от цифровых взаимодействий), диджитал аскетизм (Digital Asceticism — неприятие цифровых форм коммуникации), медленное общение (Slow Communication — неспешные разговоры лицом к лицу).
Важно помнить, что в данном случае речь идет только лишь о поддержании физической работоспособности самого устройства, даже не говоря о взаимодействии с его содержательной частью и целевым назначением. Это расплата только за физическую сторону возможности общаться с себе подобными.
Человек-медиа
Для общения нужен проводник, посредник. Медиа — это посредники, проводники человеческих коммуникаций. Связующее звено между устройствами, контентом и людьми.
Злобная ругань распространяется через медиа так же стремительно, как и теплые слова. Мультимедийные прелести цифровых коммуникаций бьют разрушительным бумерангом, когда тональность контента становится негативной — агрессия заполняет все каналы восприятия и принимает разные формы контента: текст, видео, картинка, звук. Тот случай, когда конвергенция приводит к разрушительной синергии.
Сама площадка формирует стиль поведения и предсказуемо направляет действия ее обитателей. Например, показателен пример травли пользователей соцсети «Одноклассники. Акция состояла в проверке гипотезы, что некоторые сограждане не способны отличать откровенную дезинформацию от реальных высказываний. Для этого брались случайные изображения известных людей, их реальные или выдуманные имена, а также антироссийские высказывания, которые компоновались в одну картинку и размещались в патриотических группах соцсети «Одноклассники». Действия имели резонанс и своеобразный успех, откровенное глумление раскрылось не сразу.
Человек-человек
Агрессия — это грубость, неуважение, нарушение общепринятых представлений о допустимом, деструктивное поведение с нанесением вреда, нападение, вторжение на территорию другого человека, угроза или прямое насилие. Общие признаки состоят в том, что агрессия — это компонента, которая нарушает баланс спокойствия и драматически влияет на коммуникацию. Внесение агрессии в дискуссию или сообщение создает ответную реакцию у других участников, особенно если тема затрагивает болезненные переживания.
Метафорически выражаясь, как ложка дегтя может испортить бочку меда, так и привнесение агрессивных настроений перестраивает все сообщество, которое втянуто в обсуждение или является получателем сообщения. Члены сообщества могут реагировать активно, продуцируя ответную агрессию, или наоборот — пассивно, загоняя напряженность внутрь себя, накапливая ее разрушительные последствия (с перспективой выплеска где-то еще или конвертации во вред себе).
Есть желание строго спросить: «Кто виноват и что делать?» К сожалению, дать однозначные ответы на подобные вопросы нельзя, но есть смысл об этом говорить и рассуждать. Возможно, так даже лучше: множество мнений и точек зрения дают стереоскопическую картинку, в которой истина где-то рядом.
Степень откровенности, цинизма и жестокости коррелирует со степенью анонимности пользователей. Широко известен факт, что люди гораздо более охотно и легко опускаются до откровенных оскорблений при общении в сети ввиду иллюзии недосягаемости. Изощренные выпады и удары в болевые точки оппонента с целью вывести его из состояния равновесия и спровоцировать на грубости — эффективный прием в сетевых баталиях.
Анонимность сама по себе не является источником агрессии — это лишь возможность. В данном случае она только раскрывает реальные устремления и желания человека. И то, что в результате возникает агрессивное действие, — это индикатор проблем как самого человека, так и той среды, в которой он живет.
На вопрос же «Что делать?» трудно ответить, не скатываясь в очевидности и даже банальности. Однако иногда неплохо произносить и эти слова: человечность, неравнодушие, понимание, принятие неодинаковости людей, уважение к другому. Гасить агрессию в других сложно, но еще сложнее обуздать ее внутри себя. Что не отменяет необходимости осаждать или реально наказывать нарушителей, переходящих грань дозволенного по отношению к другим участникам сообщества. Простые и понятные «золотые правила»: относиться к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе; а также осознавать, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого.