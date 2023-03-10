Digital-агрессия: что делать и кто виноват

Во время информационных войн находиться в онлайн-среде особенно неприятно или даже небезопасно не только читателям, но и профессионалам коммуникации, включая журналистов. Но даже в мирное информационное время digital-агрессия в разных формах и проявлениях становится причиной того, что многие СМИ закрывают свои форумы и отключают комментарии под статьями. Можно ли бороться с ней более эффективно?

Digital-агрессия: что это такое?

Digital-агрессия — это давление, которое оказывает на психику человека цифровая среда. По большому счету это понятие, которое еще только предстоит наполнить смыслами. Любой пользователь находится в зоне риска и может стать объектом или даже жертвой агрессии в цифровой среде. Проблема существует как на техническом, так и на гуманитарном уровнях. То есть давят как устройства, их интерфейсы и программы, так и сами люди, которые используют эти медийные средства для коммуникаций.