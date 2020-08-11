Проливаем свет на digital-дизайн для СМИ

Дизайнер цифрового медиа –– что это за зверь? 5 материалов о направлениях дизайна для газет и журналов в формате “онлайн” с интересными примерами и профессиональными советами.

Дизайн пользовательского опыта: что это такое и почему он вам нужен

Во время скроллинга новостных сайтов читатель испытывает определенные эмоции от интерфейса. Узнайте что такое UX-дизайн, а также его фишки, которые помогут привлечь и удержать аудиторию.



Таинственный медиадизайн

Интерактивный сторителлинг и “залипательный” лонгрид вместо длинного текста с картинками удивят читателя. Интересные примеры из Bloomberg, The New York Times и сравнительная таблица направлений дизайна в статье Sibirix.

Одинаковые дизайнерские решения для разных новостных ресурсов. Такое возможно?

Дизайн-система и новостные сайты по одному образцу уже захватывают интернет. Опыт скандинавской медиагруппы Schibsted, которая создала универсальный конструктор сайтов для всех своих издательских проектов.



Как выбрать шрифт для медиа

Важный пункт в дизайне любого СМИ –– читабельность текста. Коллеги из Медиатора рассказали о всем разнообразии шрифтов и дали 10 советов как выбрать идеальный шрифт.



О редизайне главной спортивной газеты страны

Чтобы оставаться современными и приятными для чтения, СМИ проходят через редизайн. Как обновился “Спорт-Экспресс” оценил эксперт медиагруппы “Феномен” Сергей Мешавкин.

