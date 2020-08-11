Дизайн

Проливаем свет на digital-дизайн для СМИ

Дизайнер цифрового медиа –– что это за зверь? 5 материалов о направлениях дизайна для газет и журналов в формате “онлайн” с интересными примерами и  профессиональными советами. 

 

Дизайн пользовательского опыта: что это такое и почему он вам нужен

Во время скроллинга новостных сайтов читатель испытывает определенные эмоции от интерфейса. Узнайте что такое UX-дизайн, а также его фишки, которые помогут привлечь и удержать аудиторию.
 

Таинственный медиадизайн
Интерактивный сторителлинг и “залипательный” лонгрид вместо длинного текста с картинками удивят читателя. Интересные примеры из Bloomberg, The New York Times  и сравнительная таблица направлений дизайна в статье Sibirix. 

 

Одинаковые дизайнерские решения для разных новостных ресурсов. Такое возможно?

Дизайн-система и новостные сайты по одному образцу уже захватывают интернет. Опыт скандинавской медиагруппы Schibsted, которая создала универсальный конструктор сайтов для всех своих издательских проектов.
 

Как выбрать шрифт для медиа

Важный пункт в дизайне любого СМИ –– читабельность текста. Коллеги из Медиатора рассказали о всем разнообразии шрифтов и дали 10 советов как выбрать идеальный шрифт.
 

О редизайне главной спортивной газеты страны

Чтобы оставаться современными и приятными для чтения, СМИ проходят через редизайн. Как обновился “Спорт-Экспресс” оценил эксперт медиагруппы “Феномен” Сергей Мешавкин.
 

 

 

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06 августа 2020

Авг 11, 2020

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Копирайт: кивнуть на автора и спать спокойно?
Cамые распространенные заблуждения об авторском праве

Дизайн

Проливаем свет на digital-дизайн для СМИ

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«Выксунский рабочий». Деньги, вирус, юбилей
Нынешний год для газеты «Выксунский рабочий» особенный: в августе она преодолеет вековой рубеж.

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