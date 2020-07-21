Как цифровые издания помогают формировать читательские привычки

Цифровые версии печатных изданий сейчас переживают свой звездный час. Они вышли за рамки простого PDF без кликабельных статей. Даже новостные рассылки могут считаться изданиями в цифровом мире, поскольку чаще всего они имеют характерный контент и заданный ритм публикаций.

Печатная газета была успешным продуктом в течение сотен лет из-за некоторых уникальных особенностей. У издания есть начало и конец: это то, что читатели все еще ищут сегодня. Согласно исследованию Twipe, половина потребителей новостей предпочитают читать новости в постоянно обновляющемся потоке, в то время как другая половина предпочитает продукты, которые имеют начало и конец. По этой причине новостные рассылки и подкасты в последние годы пользуются спросом. Также издания предоставляют ценную услугу: читателям не нужно тратить время, чтобы решить какие истории важнее и в каком порядке их читать; многие считают, что это стоит того, чтобы заплатить.

Издания также способны формировать читательские привычки из-за некоторой предсказуемости. Верный читатель знает структуру издания вдоль и поперек, но все же способен удивляться самому содержанию.

Согласно исследованию читательских привычек The Wall Street Journal, головоломки и игры увеличили удержание аудитории на 30%. Также значительная часть просмотров интернет-портала L'Edition du Soir, который был запущен ежедневной французской газетой Ouest-France, происходит за счет раздела головоломок и игр.