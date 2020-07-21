Как цифровые издания помогают формировать читательские привычки

Многим читателям не нужен постоянно обновляющийся поток контента
Цифровые версии печатных изданий сейчас переживают свой звездный час. Они вышли за рамки простого PDF без кликабельных статей. Даже новостные рассылки могут считаться изданиями в цифровом мире, поскольку чаще всего они имеют характерный контент и заданный ритм публикаций.
Печатная газета была успешным продуктом в течение сотен лет из-за некоторых уникальных особенностей. У издания есть начало и конец: это то, что читатели все еще ищут сегодня. Согласно исследованию Twipe, половина потребителей новостей предпочитают читать новости в постоянно обновляющемся потоке, в то время как другая половина предпочитает продукты, которые имеют начало и конец. По этой причине новостные рассылки и подкасты в последние годы пользуются спросом. Также издания предоставляют ценную услугу: читателям не нужно тратить время, чтобы решить какие истории важнее и в каком порядке их читать; многие считают, что это стоит того, чтобы заплатить.
Издания также способны формировать читательские привычки из-за некоторой предсказуемости. Верный читатель знает структуру издания вдоль и поперек, но все же способен удивляться самому содержанию.
Согласно исследованию читательских привычек The Wall Street Journal, головоломки и игры увеличили удержание аудитории на 30%. Также значительная часть просмотров интернет-портала L'Edition du Soir, который был запущен ежедневной французской газетой Ouest-France, происходит за счет раздела головоломок и игр.
Когда мы говорим о привычке, мы не говорим о ежедневном действии: привычка формируется, когда кто-то возвращается к вашему контенту три раза в неделю. Для не ежедневных издателей это становится ключом к созданию механизмов, которые будут побуждать читателей посещать их три раза в неделю. Если для этого не хватает нового контента каждую неделю, издатели могут изучить возможность более эффективного использования своего архивного контента; или, в дни когда не было опубликовано никакого нового контента, журналисты могут взаимодействовать с разделами комментариев. Более ценно иметь группу читателей, которые возвращаются каждую неделю, чем иметь читателей, которые возвращаются каждый день в течение недели, а затем никогда больше.
Важным элементом для выработки привычки является действие, которое обеспечивает контакт с продуктом. Это действие должно быть очень простым. Показателен пример Tamedia: в день, когда push-уведомление о новом выпуске не было отправлено, наблюдалось большое падение числа читателей. Если это действие становится более трудным, то выработка читательской привычки может быть прервана. Также это может произойти, если продукт загружается медленно, потому что за это время потенциальные читатели потеряют интерес и переключаются на что-то другое. Когда Telegraph оптимизировал скорость загрузки домашней страницы с 9 секунд до 5,5 секунды, просмотры страниц увеличились на 12%.