«Яндекс» готов удалять ссылки на нелегальный контент лишь по решению суда

«Яндекс» подпишет «антипиратский меморандум», только если он будет требовать удаления ссылок на нелегальный контент по решению суда. Такие требования были озвучены во вторник 9 октября на встрече «Яндекса» с правообладателями, пишет РБК. В обсуждении также участвовали представители Mail.Ru Group, «Газпром-медиа», Ассоциации продюсеров кино и телевидения​.

Ключевое условие «Яндекса» — к заявлению правообладателя об ограничении доступа к пиратскому контенту должна прилагаться скан-копия определения Мосгорсуда о предварительном обеспечении защиты авторских прав. Правообладатели посчитали такую трактовку документа бессмысленной. Механизм предварительных обеспечительных мер уже заложен в антипиратском законодательстве, само подписание меморандума в таком случае теряет смысл.

«Антипиратский» меморандум должен стать аналогом действующему в США Закону об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act). Он дает право ограничить доступ к неправомерно размещенному контенту по заявлению правообладателя. Правообладатели ранее неоднократно заявляли о том, что основной трафик на пиратские сайты приходит из поисковой выдачи. Доля «Яндекса» в этом трафике, по их утверждению, достигает около 80 %. Работающий в России американский поисковик Google удаляет пиратский контент из своей выдачи по заявлению правообладателей, таким образом, по сути, работая по Digital Millennium Copyright Act и в России.

Ранее четыре канала, входящие в холдинг «Газпром-медиа», подали в Мосгорсуд заявления об удалении ссылок в поисковой выдаче «Яндекса» на пиратские ресурсы, где незаконно размещались телепередачи и сериалы. Суд принял решение об удовлетворении запросов, в связи с чем интернет-компания была вынуждена убрать ссылки из поисковой выдачи. Позднее «Яндекс» заявил, что намерен оспорить решение Мосгорсуда.

Фото: shutterstock.com