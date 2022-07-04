Digital News Report: основные тезисы

Вышел очередной Digital News Report от Reuters Institute. Публикуем самое главное:

• Доверие к новостным медиа упало ещё сильнее. В среднем, журналистам доверяют 42% опрошенных. Самый высокий уровень доверия к медиа в Финляндии – 69% (5 место в рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ»). В США – 29%.

• Традиционные медиа (газеты, ТВ) ещё меньше интересуют аудиторию, по сравнению с прошлым годом. Правда, после 24 февраля интерес к ТВ снова вырос, особенно в Польше и Германии.

• Общий интерес к новостям снизился до 51%. Столько опрошенных считают для себя потребление новостей важным и интересным. Для сравнения, в 2017 году таких людей было 63%.

• В Бразилии и Великобритании количество людей, которые осознанно избегают новостей, удвоилось за последние пять лет: 54% и 46% соответственно.

• Глобальные опасения по поводу фейков и дезинформации остаются стабильными с 2021 года. Особенно много тех, кто эти опасения разделяют, в Кении и Нигерии (по 72%). В Германии и Австрии – по 31%.

• В двадцатке стран, где плата за доступ к новостям более или менее распространена, за этот контент платят 17% пользователей. Примерно столько же было в 2021 году. Средний возраст плательщиков приближается к 50.

• 23% пользователей предпочитают читать новости на сайте или в приложениях. А вот большинство пользователей в возрасте 18-24 года – через сторонние сервисы (соцсети, мессенджеры, поиск, агрегаторы).

• Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) пока что остаётся главной платформой для чтения новостей.

• В Норвегии, Испании, Великобритании и Финляндии пользователи предпочитают начинать читать новости в смартфонах, а не смотреть их по телевизору. А вот чтение газет очень популярно в Нидерландах. Телевидение является главным каналом получения новостей в Японии.

Подробнее: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2022

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