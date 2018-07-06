Крестовый поход на фейки

Reuters Digital News Report 2018 — 1 часть
ЖУРНАЛИСТ традиционно публикует фрагменты отчета Института Рейтер о потреблении цифровых новостей. В этом году исследования проходили на фоне озабоченности вокруг так называемых «fakenews» (кажется, их не остановить) и роли технологических платформ в содействии распространения «фейков», — так говорится в приветственном слове отчета.
Работа Рейтер — это напоминание о том, что цифровая революция штурмует и уже давно пора бы свистать всех наверх.
База исследования — это данные анкетирования в 40 странах пяти континентов, а также результаты фокус-групп, сопровожденные экспертными комментариями. В этом году авторы сделали большой акцент на социальные сети, поспрашивали пользователей Facebook и WhatsApp, как им там хорошо/плохо ли, а также поговорили о роли мессенджеров для новостей. Это пролило свет на то, почему люди не любят делиться и открыто публиковать посты на спорные темы и все больше выбирают более укромные уголки в своих гаджетах. В 2018 году зарубежные коллеги впервые добавили категорию новостной грамотности, разработав модель, которая позволяет проще понять, как медиа-соображалка влияет на доверие и способность опознавать ложь в паутине.
Выборка составлена по принципам репрезентативности разных стран и, как в прошлом году, отфильтрована по двум показателям. Во-первых, были опрошены только те, у кого есть доступ к Интернету. Во-вторых, чтобы гарантировать чистоту полученных данных, эксперты Института не учитывали ответы тех, кто не потреблял никаких новостей за последний месяц. Кстати, таких граждан в Финляндии набралось меньше 1 %, а в Соединенных Штатах целых 8 % не интересующихся.
Научный сотрудник Института Рейтер, цифровой стратег и журналист Ник Ньюман отмечает, что дистрибуция через социальные сети и агрегаторы теряет в оборотах, в то время как подписки растут в ряде стран. Между тем, понятия доверия и качества начинают вовсю становиться частью алгоритмов некоторых технологических платформ — как достойный ответ на политические и потребительские требования к достоверности информации. И в целом позитив не за горами, так как производители видят дзен в качественном контенте и ориентации на зрителя.
Ключевые выводы
• Использование социальных сетей для новостей начало падать на ключевых рынках после многих лет непрерывного роста. Понижение на 6 % испытали США. Пошатнуло также Великобританию и Францию. Это связано с январскими изменениями алгоритмов на Facebook, когда стало непонятно, как посты попадают в нашу ленту.
• В то же время мы продолжаем лицезреть бум популярности мессенджеров. Людям просто удобнее там, потому что в мессенджерах нет всяких лишних штуковин, без которых мы бы и так нормально жили. WhatsApp теперь используется для новостей примерно половиной выборки онлайн-пользователей в Малайзии (54 %) и Бразилии (48 %) и примерно на треть в Испании (36 %) и Турции (30 %).
• Во всех странах средний уровень доверия к новостям в целом остается относительно стабильным на уровне 44 %, причем чуть более половины (51 %) согласны с тем, что они верят средствам массовой информации, которые сами читают большую часть времени. Хотя любопытно, что 34 % респондентов доверяют сведениям, которые они находят через поиск, и менее четверти (23 %) говорят, что они спокойно воспринимают информацию, которую они находят в социальных сетях.
• Более половины (54 %) согласны или полностью согласны с тем, что они обеспокоены проблемами реальности и фейка в Интернете. Этот показатель наиболее высок в таких странах, как Бразилия (85 %), Испания (69 %) и США (64 %), где поляризованный политический контекст сочетается с высоким процентом использования соцсетей. Самый низкий показатель в Германии (37 %) и Нидерландах (30 %), где конспирации и ложная информация прошли мимо недавних выборов в этих странах.
• Большинство респондентов считают, что издатели (75 %) и платформы (71 %) несут ключевую ответственность за устранение проблем с поддельными и ненадежными новостями. Это связано с тем, что большая часть сообщений, на которые они жалуются, связана с предвзятыми или неточными репортажами из мейнстримных медиа, а не с новостями, которые распространяются иностранными державами.
• В Европе (60 %) и Азии (63 %) общество довольно требовательно настроено по отношению к своим властям, и люди убеждены, что они в состоянии исправить положение с неправдой в Интернете. Напротив, только четыре из десяти американцев (41 %) считают, что правительству следует делать больше усилий.
• Те, у кого высокий уровень информационной грамотности, как правило, предпочитают газетные бренды телевидению и используют социальные медиа для ознакомления с внешним миром совсем по-другому, нежели остальное население. Они также осторожнее относятся к вмешательствам государства в борьбу с дезинформацией.
• Facebook хочет включить в свои алгоритмы оценку доверия бренду, основанную на опросах. Исследователи раскопали, что брендам с богатым наследием, как правило, доверяют, а популярным газетам и цифровым источникам — нет.
• Новостные приложения и почтовые рассылки сейчас в тренде. Но в некоторых странах пользователи жалуются, что их не по делу бомбардируют сообщениями, которых слишком уж много. Отчасти это от роста уведомлений от AppleNews и Upday.
• Беспокойство по поводу приватности дало толчок к росту блокираторов рекламы. Сейчас в мире блокируется больше четверти всякой всячины на любых устройствах, но везде по-разному: например, 42 % в Греции и 13 % в Южной Корее.
• Потребители по-прежнему не хотят просматривать новостное видео на сайтах издателей и в приложениях. Более половины потребления происходит в сторонних средах, таких как Facebook и YouTube. Американцы и европейцы хотели бы видеть меньше онлайн видеоновостей; азиаты, наоборот, просят еще.
• Подкасты теперь по душе во всем мире благодаря лучшему содержанию и легкости распространения. Они почти вдвое популярнее в Соединенных Штатах (33 %), чем в Великобритании (18 %). Молодые люди склонны больше слушать подкасты, чем обычное радио.
• Цифровые помощники, активированные голосом, такие как Amazon Echo и Google Home, продолжают расти, раскрывая новые горизонты для аудио сегмента.