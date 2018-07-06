Крестовый поход на фейки

База исследования — это данные анкетирования в 40 странах пяти континентов, а также результаты фокус-групп, сопровожденные экспертными комментариями. В этом году авторы сделали большой акцент на социальные сети, поспрашивали пользователей Facebook и WhatsApp, как им там хорошо/плохо ли, а также поговорили о роли мессенджеров для новостей. Это пролило свет на то, почему люди не любят делиться и открыто публиковать посты на спорные темы и все больше выбирают более укромные уголки в своих гаджетах. В 2018 году зарубежные коллеги впервые добавили категорию новостной грамотности, разработав модель, которая позволяет проще понять, как медиа-соображалка влияет на доверие и способность опознавать ложь в паутине.

Выборка составлена по принципам репрезентативности разных стран и, как в прошлом году, отфильтрована по двум показателям. Во-первых, были опрошены только те, у кого есть доступ к Интернету. Во-вторых, чтобы гарантировать чистоту полученных данных, эксперты Института не учитывали ответы тех, кто не потреблял никаких новостей за последний месяц. Кстати, таких граждан в Финляндии набралось меньше 1 %, а в Соединенных Штатах целых 8 % не интересующихся.

Научный сотрудник Института Рейтер, цифровой стратег и журналист Ник Ньюман отмечает, что дистрибуция через социальные сети и агрегаторы теряет в оборотах, в то время как подписки растут в ряде стран. Между тем, понятия доверия и качества начинают вовсю становиться частью алгоритмов некоторых технологических платформ — как достойный ответ на политические и потребительские требования к достоверности информации. И в целом позитив не за горами, так как производители видят дзен в качественном контенте и ориентации на зрителя.

Ключевые выводы

• Использование социальных сетей для новостей начало падать на ключевых рынках после многих лет непрерывного роста. Понижение на 6 % испытали США. Пошатнуло также Великобританию и Францию. Это связано с январскими изменениями алгоритмов на Facebook, когда стало непонятно, как посты попадают в нашу ленту.