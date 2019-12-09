Названы победители российской премии в области веб-индустрии

Проект The Digital Reporter вручил вторую российскую премию в области веб-индустрии. Церемония вручения прошла 7 декабря в московском Цифровом деловом пространстве

• Лучшим сериалом для онлайн-платформ стал «Шторм» (Start).

• Приз за поддержку и развитие веб-индустрии получил Тимур Бекмамбетов.

• В категории «Онлайн-персона года» победила журналист и ведущая Ксения Собчак.

• Главным онлайн-событием был признан запуск соцсети TikTok в России. Интервьюером года был признан Николай Солодников («Ещёнепознер»).

• Лучшим документальным проектом года была названа «Колыма — родина нашего страха» («ВДудь», Юрий Дудь).

• Лучшим развлекательным онлайн-проектом года стал «Comment Out».

• В номинации «Лучшее тревел-шоу» победил YouTube-канал Антона Птушкина.

• Лучшим информационным Telegram-каналом стал @Mash.

• В категории «Просветительский онлайн-проект года» победил «Парфенон» Леонида Парфенова.

• Лучшим онлайн-кинотеатром, по мнению профессионального сообщества, стала «Амедиатека».

Специальный приз за поддержку и развитие веб-индустрии получил Тимур Бекмамбетов, спецприз за первый успешный сериал для онлайн-платформы достался Петру Буслову («Домашний арест»). Спецприз также получил Михаил Галин — хозяин знаменитого 10-килограммового кота Виктора, которого не хотели пускать на борт «Аэрофлота».

Победителей определило жюри в составе: режиссера Клима Шипенко, кинорежиссера Егора Баранова, кинорежиссера Анны Пармас, продюсера Сабины Еремеевой, актера Юрия Колокольникова, актера и продюсера Сергея Светлакова, кинорежиссера Дмитрия Месхиева, писателя и сценариста Александра Цыпкина, писателя Сергея Лукьяненко, продюсера Вячеслава Муругова, медиаменеджера Романа Петренко.

Фото: digitalreporter.ru