FIPP: цифровая подписка становится основным источником дохода

FIPP совместно с компанией CeleraOne, занимающейся разработкой пейволл-технологий, провела исследование мирового рынка платной подписки. Авторы пришли к выводу, что успех платного контента напрямую зависит от инвестиций, вдумчивого использования аналитики, понимания местного рынка и использования эмоциональной связи с брендом.

Исследование показало, что доходы издателей от цифровой подписки неуклонно растут и постепенно приближаются к доходам от цифровой рекламы. Согласно прогнозам Deloitte, доходы издателей от цифровой подписки и рекламы сравняются к 2020 году.