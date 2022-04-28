Как СМИ увеличить количество цифровых подписчиков?

По данным INMA, за последние три года количество цифровых подписчиков СМИ во всем мире удвоилось. На ежегодном саммите ассоциации, посвященном рынку подписок, своим опытом работы в этом направлении поделились представители Financial Times, The Telegraph и The Washington Post

Гжегож Пехота, бывший научный сотрудник Оксфордского университета и Гарвардской школы бизнеса, а ныне — штатный эксперт INMA, в начале конференции отметил, что бурный рост цифровой подписки не был спровоцирован пандемией. По его словам, это логичный и ожидаемый результат цифровой трансформации средств массовой информации, которая идет уже десять лет.

Медиа, которые выросли больше всего, — это в первую очередь европейские СМИ, крупные новостные издания и те, кто использует продвинутые технологические решения. «Не все являются The New York Times, — сказал Пехота. — Многие издатели запустили минимально жизнеспособные продукты, опираясь на традиционные маркетинговые инструменты. Но потом они поняли, что на самом деле для реального роста недостаточно сделать платным то, что раньше было бесплатным. Нужно переосмыслить форму и подачу своего контента, сделать из него продукт, настроить удобный пользовательский интерфейс, скорректировать цены. Это требует изменения принципов работы компании. Это требует изменения всей бизнес-модели».