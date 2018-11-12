Минкомсвязи: переход на цифровое телевидение в России будет поэтапным

Переход на цифровое телевидение в России будет поэтапным, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минкомсвязи РФ Константина Носкова.

Переход будет поэтапный, мы будем точно ориентироваться на готовность регионов по переходу на цифровое телевидение. При этом, безусловно, будет уделено внимание и поддержке малообеспеченных слоев населения.

По мнению министра, в целом, население страны готово к переходу на новый стандарт вещания:

Парк телевизоров все-таки очень сильно поменялся за последние полтора десятилетия. Вы проезжаете по деревням, даже в деревнях у нас как минимум на половине домов стоит спутниковая тарелка, и это тоже уже цифровое телевидение. Плюс участие людей, у которых нет самих цифровых телевизоров, но это не значит, что они не смогут себе купить цифровую приставку, которая стоит 600-700 рублей.

В пятницу, 9 ноября, в Твери состоялся запуск цифрового телевидения на всей территории региона. Тверская область стала первой в России, где внедрено цифровое телевещание.

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