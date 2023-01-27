Дикторы попросили защитить их голоса от плагиата ИИ

Союз дикторов просит Госдуму установить специальное регулирование синтеза человеческого голоса с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Дикторы говорят о случаях кражи их голосов и опасаются снижения доходов на фоне распространения технологий. Речь идет о копировании голоса человека на основе звуковой записи и дальнейшем использовании в голосовых помощниках, онлайн-синтезаторах и других сервисах. Получить синтезированную речь уже дешевле, чем записать диктора, и в Союзе дикторов беспокоятся, что многие артисты потеряют работу. В письме они отмечают нехватку регулирования в вопросе кражи голосов.

Предлагается, в частности, ввести лицензии на использование определенного голоса. Компании, синтезирующие речь, говорят, что заботятся о легитимности технологии. Но юристы подтверждают, что голос невозможно защитить от «копирования»: если имитирование само по себе совершается без преступного умысла, то за такое использование даже ответственности не предусмотрено.