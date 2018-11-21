Зачем студенту писать диплом

Как написать диплом и получить от этого удовольствие
Этот вопрос встает каждый год перед теми, кто заканчивает свое обучение. Бывают дипломы, которые мало уступают диссертациям, но, как правило, они не претендуют на новаторство.
Каждый год мы говорим со студентами о том, что, работая над дипломной работой, они должны продемонстрировать умение анализировать научную литературу, посвященною теме диплома, а также рассматривать изложенную информацию на конкретных примерах из практики. Но, к сожалению, часто студенты хватаются за написание диплома в последнюю минуту или пишут работу из-под палки. Никакого исследования они, конечно, не проводят. Зачастую ими движет только желание получить диплом о высшем образовании, ради которого они и поступили в вуз. Но есть студенты, у которых есть настоящий интерес к исследованию, и они обязательно находят преподавателя, который этот их интерес развивает
Алексей Столчнев, студент ИЖЛТ (Институт журналистики и литературного творчества — ред.), один из таких студентов. Идея написать диплом практического характера пришла к нему на занятиях по дисциплинам, где рассматривались вопросы истории кино, телевидения, продюсирования:
В нашем институте преподает замечательный человек, Виталий Серафимович Калинин. Я часто дискутировал с ним на лекциях, а также просил его дать профессиональную оценку моим работам. Когда пришло время для написания диплома, я выбрал его своим научным руководителем.
У Алексея есть свой канал на Youtube, посвященный Москве, который называется Moscowtube. Там он размещает свои ролики про интересные и необычные места столицы, репортажи с городских мероприятий. Самым серьезным своим проектом Алексей считает программу «Московские окраины». В ней он создает портрет какого-нибудь отдаленного от центра столицы района и рассказывает о его истории и достопримечательностях.
Практическую часть диплома Алексей планирует посвятить анализу своих сюжетов о реабилитационной смене лагеря для детей с ограниченными возможностями. Лагерь расположен во Владимирской области, его территория полностью оборудована для детей, переболевших онкологическими заболеваниями, которые не могут передвигаться самостоятельно.
Во Владимирскую область, где проходила смена, я приехал за четыре дня до начала программы, чтобы снять материал о том, как волонтеры готовятся к работе с детьми. Посещают занятия по детской психологии, основам терапевтической рекреации, моделированию конфликтных ситуаций, игры на сплочение команды волонтеров. «Шередарь» – это особый детский лагерь. Дело в том, что дети, которые проходят в лагере реабилитацию, очень слабенькие, у многих стоят протезы, есть проблемы со слухом, координацией движений, у них повышенная утомляемость, некоторые ежедневно принимают таблетки. Мне хотелось показать в своем сюжете, как дети учатся преодолевать себя, и как взрослые им в этом помогают. Я снимал мастер-классы, вечерние мероприятия, брал интервью у детей, волонтеров и организаторов.
Сюжет Алексея скоро должен появиться на официальном YouTube канале фонда.
Рассказ о жизни лагеря — это одна из частей его диплома, вторую часть работы представляет собой репортаж с кинофорума «Благотворительность в объективе» (его ежегодно проводит фонд «Шередарь»). Помогает Алексею в его работе над дипломом его научный руководитель Виталий Серафимович Калинин: сценарист, режиссер, продюсер, преподаватель, руководитель мастерской «Кинорежиссура и кинодраматургия» ВККиТ ВГИК, федеральный эксперт качества профессионального образования.
Разговор с Алексеем оживил в моей памяти советы, который дал Умберто Эко в своей замечательной книжке «Как написать дипломную работу»:
Над дипломом надо работать в охотку. Если выбрана тема, которая вам интересна, если вы, в самом деле, решили отвести на диплом какое-то время, пусть даже не очень большое (как вы помните, минимальный период, по нашим подсчетам, составляет полгода), вы заметите, что диплом может превратиться в увлекательнейшее конструирование, что-то вроде пари или игры в охотников за сокровищами. Есть какой-то спортивный азарт в погоне за недоступными текстами, радость разгаданного кроссворда, когда отыскивается, после длительных умственных терзаний, ответ на некий вопрос, казавшийся безысходным. Повторяю: диплом — это пари. Пари с самими собою. <…> Диплом может пригодиться вам и через десять, и через двадцать, и через тридцать лет. Потому что первая любовь, она не ржавеет, как вы знаете.