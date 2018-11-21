Зачем студенту писать диплом

Этот вопрос встает каждый год перед теми, кто заканчивает свое обучение. Бывают дипломы, которые мало уступают диссертациям, но, как правило, они не претендуют на новаторство.

Каждый год мы говорим со студентами о том, что, работая над дипломной работой, они должны продемонстрировать умение анализировать научную литературу, посвященною теме диплома, а также рассматривать изложенную информацию на конкретных примерах из практики. Но, к сожалению, часто студенты хватаются за написание диплома в последнюю минуту или пишут работу из-под палки. Никакого исследования они, конечно, не проводят. Зачастую ими движет только желание получить диплом о высшем образовании, ради которого они и поступили в вуз. Но есть студенты, у которых есть настоящий интерес к исследованию, и они обязательно находят преподавателя, который этот их интерес развивает

Алексей Столчнев, студент ИЖЛТ (Институт журналистики и литературного творчества — ред.), один из таких студентов. Идея написать диплом практического характера пришла к нему на занятиях по дисциплинам, где рассматривались вопросы истории кино, телевидения, продюсирования: