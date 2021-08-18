Директор Дома журналиста в Санкт-Петербурге подал в отставку

Михаил Иванов покинул пост директора Дома журналиста, который занимал с марта 2020 года. Он написал заявление по собственному желанию и объяснил его личными обстоятельствами. Журналист продолжит работать в АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки», но уже на должности заместителя директора и главного редактора объединенной редакции «Районы.Кварталы».

Теперь пост руководителя может занять медиаменеджер Андрей Ильин. Этим летом он руководил пресс-центром Евро-2020 в Доме журналиста. Кандидатуру Ильина предложил сам Михаил Иванов.