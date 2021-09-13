Директор муниципальных СМИ Новосибирска Николай Копалов уходит в Mail.ru Group

Директор муниципального учреждения «Информационное агентство „Новосибирск“» Николай Копалов покидает должность. Он переходит на работу в Mail.ru Group.

О своем увольнении Копалов сообщил в фейсбуке: «Вчера был мой последний рабочий день в должности директора муниципального казенного учреждения „Информационное агентство „Новосибирск““ (домашние несколько недель только мою полную должность учили). В понедельник, 13 сентября, мой первый рабочий день в Mail.ru Group (конкретно — MY. GAMES). Я буду работать удаленно, без переезда, со смещенным графиком».

МКУ «Информационное агентство „Новосибирск“» координирует работу сайта и телевизионной редакции «Новосибирские новости», а также радио «Городская волна», освещающих деятельность мэрии Новосибирска.

Николай Копалов возглавил учреждение в январе 2020 года. До этого, с 2017 года, он работал в должности главреда сайта «Новосибирские новости», ранее — ответственным секретарем газеты регионального отделения КПРФ «За Народную власть!».