Директором по маркетингу «Газпром-Медиа Радио» назначена Екатерина Самукова

Екатерина Самукова будет отвечать за формирование единой маркетинговой стратегии брендов компании на федеральном уровне. Ее опыт в этой сфере составляет более 15 лет, в радиоиндустрии она работает с 2013 года.

Ранее Екатерина занимала позицию директора по продвижению ГК «Выбери Радио». Также она прошла переквалификацию на руководителя маркетинга данных B2B и B2C-сегментов в агентстве Paper Planes.

«Газпром-Медиа Радио» ГПМ Радио объединяет радиобренды «Авторадио», Радио ENERGY, «Юмор FM», Радио Romantika, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Радио Зенит».