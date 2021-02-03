Директором по развитию Forbes Russia назначили Дмитрия Озмана

Директором по развитию издания Forbes Russia назначен Дмитрий Озман. Об этом говорится в сообщении пресс-службы издания, поступившем в ТАСС.

«В связи с кадровыми изменениями руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Дмитрий Озман вступает в должность директора по развитию. Новый департамент займется реализацией стратегии по трансформации издания в мультимедийную платформу», — отмечается в сообщении.

По словам Магомеда Мусаева, владельца Forbes Russia, будущее медиабрендов зависит от темпа и качества их мультимедийной трансформации. «В этом консервативному издательскому бизнесу должны помочь технологии. Сам по себе медиабизнес под натиском цифровой революции превращается в мир мультимедийных платформ, внутри которых сосуществуют самые разные продукты. Я уверен, команда, которая сегодня формируется в издании, способна не только следовать трендам, но создавать их», — цитирует пресс-служба Мусаева.

Озман заметил, что традиционные способы производства и продвижения контента остались в прошлом. «В новой реальности выживает тот, кто снижает степень своей зависимости от прямой рекламы и способен предложить клиенту свой уникальный продукт», — сказал он.

В планах компании на 2021 год в том числе трансформация проекта Forbes Club и создание собственного бизнес-акселератора F Lab, в рамках которого лучшие стартапы России и СНГ смогут побороться за международный рынок.