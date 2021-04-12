Скидки на членство в Клубе Журналиста

ЖУРНАЛИСТ объявляет акцию на членство в Клубе Журналиста.
Стань членом Клуба Журналиста по специальной цене и получай привилегии.
ЧТО ТАКОЕ КЛУБ?
• сообщество профессиональных и начинающих журналистов, всех, кто работает в медиа, занимается медиаобразованием;
• доступ к эксклюзивному контенту, мероприятиям, скидкам и подаркам от партнеров;
• реальные клубные и тематические встречи;
• участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 50 %;
• участие в мероприятиях, деловых и образовательных поездках от партнеров со скидкой в 10 % или 15 %;
• доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров;
• юридические консультации от Центра Защиты прав СМИ.
СТАТЬ ЧЛЕНОМ КЛУБА СО СКИДКОЙ 10%
• Купить членство в Клубе VIP* на год — 12 960 руб
• Купить членство в Клубе VIP* на полгода — 7 560 руб.
• Купить членство в Клубе (пакет подписчика*) на год — 8 200 руб.
• Купить членство в Клубе (пакет подписчика**) на полгода — 4320 руб.
Остались вопросы? Звоните +7 (499) 152-19-07, пишите info@jrnlst.ru.
* VIP-пакет включает подписку на бумажную версию журнала, доступ к цифровой версии журнала, бесплатное участие в вебинарах Журналиста, участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 50 %, участие в мероприятиях, деловых и образовательных поездках от партнеров со скидкой в 10 % или 15 %, доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров, юридические консультации от Центра Защиты прав СМИ.
** Пакет подписчика включает подписку на бумажную версию журнала, бесплатное участие в вебинаре 1 раз в месяц и доступ к материалам Клуба.