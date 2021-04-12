Скидки на членство в Клубе Журналиста

ЖУРНАЛИСТ объявляет акцию на членство в Клубе Журналиста.

Стань членом Клуба Журналиста по специальной цене и получай привилегии.

ЧТО ТАКОЕ КЛУБ?

• сообщество профессиональных и начинающих журналистов, всех, кто работает в медиа, занимается медиаобразованием;

• доступ к эксклюзивному контенту, мероприятиям, скидкам и подаркам от партнеров;

• реальные клубные и тематические встречи;

• участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 50 %;

• участие в мероприятиях, деловых и образовательных поездках от партнеров со скидкой в 10 % или 15 %;

• доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров;

• юридические консультации от Центра Защиты прав СМИ.

СТАТЬ ЧЛЕНОМ КЛУБА СО СКИДКОЙ 10%

• Купить членство в Клубе VIP* на год — 12 960 руб

• Купить членство в Клубе VIP* на полгода — 7 560 руб.

• Купить членство в Клубе (пакет подписчика*) на год — 8 200 руб.

• Купить членство в Клубе (пакет подписчика**) на полгода — 4320 руб.

Остались вопросы? Звоните +7 (499) 152-19-07, пишите info@jrnlst.ru.

* VIP-пакет включает подписку на бумажную версию журнала, доступ к цифровой версии журнала, бесплатное участие в вебинарах Журналиста, участие в мероприятиях Медиагруппы «Журналист» со скидкой в 50 %, участие в мероприятиях, деловых и образовательных поездках от партнеров со скидкой в 10 % или 15 %, доступ к закрытым статьям, переводным материалам, записям вебинаров и семинаров, юридические консультации от Центра Защиты прав СМИ.

** Пакет подписчика включает подписку на бумажную версию журнала, бесплатное участие в вебинаре 1 раз в месяц и доступ к материалам Клуба.