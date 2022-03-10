Discovery прекращает трансляцию телеканалов в России, пишут СМИ

Американская медиакомпания Discovery приостанавливает трансляцию телеканалов и временно останавливает всю свою деятельность в России, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что в среду будет остановлена трансляция около 15 каналов компании Discovery, которые управляются через российскую медиакомпанию «Медиа Альянс» совместно с «Национальной медиа группой».

«Discovery приняла решение приостановить трансляцию своих каналов и сервисов в России», — заявил изданию представитель компании.

В Discovery входят такие каналы, как: Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Channel HD, Discovery Science, Discovery Science HD, Eurosport 1, Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, ID: Investigation Discovery HD, TLC, TLC HD.