«Дискредитация»: что недопустимо говорить о действиях российской армии и российской власти

Шаг влево, шаг вправо…
С 4 марта в российском законодательстве появились новые статьи, запрещающие дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и публичные призывы к воспрепятствованию их использования. Самые первые случаи применения этих статей показали, что под их действие может попасть любая жесткая критика или негатив в отношении спецоперации, действий российской армии или властей. Попробуем разобраться, как высказывать свое мнение, чтобы не получить штраф, и выполнять журналистскую работу, не нарушая закона.
Что такое дискредитация?
Законом запрещены публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил РФ в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами России своих полномочий за пределами территории страны в указанных целях.
Дискредитация — это всегда оценка и всегда негативная. Если вы распространяете ложную информацию о действиях российской власти за рубежом или о действиях российской армии, но при этом не высказываете негативной критики, тогда это скорее будет признано фейком. Содержательно дискредитация выражается в негативной оценке действий российской армии, целей ее использования, призывах к прекращению использования армии, а также в негативной оценке решений и действий государственных органов за пределами страны.
Цель имеет значение — защита интересов России и ее граждан, поддержание международного мира и безопасности. Если ваши высказывания против этих целей, негативны и публичны, а также подрывают авторитет Вооруженных Сил РФ, тогда есть риск дискредитации.
Означает ли это, что обсуждать действия российской армии впредь запрещено? Конечно, нет. Но любые оценки, противоречащие официальной позиции органов власти относительно событий, связанных с использованием российской армии (например, проведение специальной военной операции или частичной мобилизации), представляют риск.
Какая предусмотрена ответственность
Ответственность закреплена в двух статьях — ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 280.3 УК РФ. При первом нарушении могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф. Для граждан — от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для организаций — от 300 до 500 тысяч.
Если действия по дискредитации будут сопровождаться призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий или будут создавать угрозу наступления различных негативных последствий в виде вреда здоровью, имуществу, нарушению общественного порядка и т.д., то штрафы будут значительно выше. Например, редакция СМИ может быть наказана суммой от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Наказание — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы до 3 лет, либо арест от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Какие высказывания и действия признаются дискредитацией?
Чаще всего к ответственности привлекали за дискредитационные высказывания на акциях протеста. Популярный лозунг и хештег, призывающий к прекращению военных действий, в большом количестве случаев расценивался как призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил РФ и признавался дискредитацией. Правонарушением признавались и различные общественные высказывания в интернете, в мессенджерах, на работе, в школе и в других публичных местах. Даже проповедь в храме и инсталляция на улице становились предметом оценки на дискредитацию.
И несмотря на то, что Минбороны высказалось, что эти буквы «не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки», дела, связанные с антивоенными высказываниями против этих латинских букв, встречаются. В основном это ситуации, где есть так называемое осквернение или вандализм, например, знак сорвали, испачкали чем-то, сделали антивоенную надпись, дорисовали в свастику.
Практика
По данным МВД России, с начала действия закона к середине июля 2022 года полицией было составлено 3,3 тысячи протоколов о дискредитации армии. Это в среднем 35 протоколов каждый рабочий день. Пожалуй, ни одна административная статья не может похвастаться такой эффективностью и результативностью применения. Если оценивать площадки, на которых было зафиксировано больше всего запрещенного контента, то это, конечно, соцсети. «ВКонтакте» является лидером по постам, в которых была найдена дискредитация и по которым был составлен протокол. Почти 60 процентов всех административных дел о дискредитации заведены за публикации в этой социальной сети.
Общая сумма взысканных штрафов составляет не менее 50 млн рублей. Каждое 20-е дело было прекращено.
В нескольких делах, которые были возбуждены в связи с распространением популярного дискредитационного призыва против военных действий, суды не усмотрели признаков дискредитации Вооруженных Сил РФ. Они указали, что призыв выражен против некой «абстрактной войны, безотносительно к какой-либо стране или народу» или, например, умысел «был направлен на публичное отрицание военных действий как таковых, не связанных прямо со специальной воинской операцией Вооруженных Сил РФ на территории Украины». Очевидно, что контекст распространения призыва или негативного высказывания имеет решающее значение.
Разъяснения Минюста: что считать дискредитацией
В июне 2022 года Минюст РФ выпустил два методических письма в помощь судам, экспертам и другим правоприменителям в оценке распространенной информации по новым статьям о так называемой «военной цензуре». Одно из них посвящено вопросам проведения судебных лингвистических экспертиз по делам о фейках, а второе — методике проведения комплексно-психологической экспертизы материалов, связанных с «публичной дискредитацией использования Вооруженных Сил РФ».
Ведомство дает критерий, как отличать фейки и дискредитацию друг от друга. Если распространено утверждение о факте, то речь может идти распространении заведомо ложной информации, то есть фейка. Если же высказывается негативное мнение о действиях российской армии, тогда высказывание будет оцениваться на предмет дискредитации.
Так как закон определения «дискредитации» не содержит, а сам по себе термин крайне оценочен, любые разъяснения важны и ценны, потому что юристам, экспертам, судам и обычным людям надо на что-то опираться при попытке понять, есть дискредитация, например, в тексте или нет. В методичке говорится, что дискредитацией следует считать «умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам госвласти, умаление их авторитета и значения в связи с использованием Вооруженных Сил Российской Федерации и исполнением государственными органами Российской Федерации своих полномочий в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».
Также дискредитацией считается обсуждение целей использования Вооруженных Сил РФ, убеждение, склонение к мнению, взглядам, что ваша негативная оценка правильная.
Могут ли привлечь к ответственности за высказывания или действия, совершенные до 4 марта 2022 года?
По общему правилу закон обратной силы не имеет, поэтому если ранее были размещены публикации, посты или комментарии с признаками дискредитации Вооруженных Сил РФ или с призывами к прекращению военных действий, с осуждением действий российской армии, то наказывать за это не должны.
Однако существует практика привлечения за старые посты и материалы в интернете. Это происходит потому, что административные правонарушения в сети иногда признают длящимися, поскольку публикация или пост продолжают находиться в публичном доступе. Поэтому оставлять все как есть или удалять старые посты — решать вам.