«Дискредитация»: что недопустимо говорить о действиях российской армии и российской власти

С 4 марта в российском законодательстве появились новые статьи, запрещающие дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и публичные призывы к воспрепятствованию их использования. Самые первые случаи применения этих статей показали, что под их действие может попасть любая жесткая критика или негатив в отношении спецоперации, действий российской армии или властей. Попробуем разобраться, как высказывать свое мнение, чтобы не получить штраф, и выполнять журналистскую работу, не нарушая закона.

Что такое дискредитация?

Законом запрещены публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил РФ в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами России своих полномочий за пределами территории страны в указанных целях.

Дискредитация — это всегда оценка и всегда негативная. Если вы распространяете ложную информацию о действиях российской власти за рубежом или о действиях российской армии, но при этом не высказываете негативной критики, тогда это скорее будет признано фейком. Содержательно дискредитация выражается в негативной оценке действий российской армии, целей ее использования, призывах к прекращению использования армии, а также в негативной оценке решений и действий государственных органов за пределами страны.