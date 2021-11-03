Газеты расширяют аудиторию, ищут кадры и присматриваются к блогерам

15 октября на Московском фестивале прессы обсудили использование современных цифровых технологий в издательском деле, обеспечение симбиоза «бумаги» и «цифры» в целях расширения аудитории издания. В дискуссии, которую модерировал заместитель генерального директора «Российской газеты» Евгений Абов, приняла участие и редактор ЖУРНАЛИСТА Камилла Нигматуллина. Представители традиционных СМИ и новых медиа, преподаватели журналистики искали общие ответы на вопросы об изменении аудитории традиционных газет, о влиянии пандемии на качество контента, о привлечении новых сотрудников для решения цифровых задач и сотрудничестве с блогерами. ЖУРНАЛИСТ записал основные тезисы дискуссии

Точка невозврата

Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов и заместитель главного редактора «Аргументов и фактов» Индира Кодзасова, не теряя веры в сакральность печати, говорили о том, что жизнь традиционных СМИ изменилась бесповоротно. В газетах появились продюсеры новостей, а контент на сайте подвергается угрозам со стороны новостных агрегаторов.

Индира Кодзасова: «Каждому из нас угрожает платформа, которая будет забирать не только новости, не только смыслы, но и авторов».

Среди неверующих в будущее печати оказались Евгений Зиновьев, главный редактор медиаресурса «Планерка. Журналистика и СМИ» (экс-редактор «Ревдинского рабочего»), и Алексей Березовой, главред журнала «Делобанк».

«Работа газеты и цифровых изданий является общей экосистемой. Мы используем разные каналы доставки информации», — поделился Зиновьев опытом «Ревдинского рабочего».

Аргументом в пользу существования печатных продуктов назвали возраст аудитории и российскую ментальность. По мнению Александра Куприянова, после 45 человек неизбежно начинает читать газеты. «Я делал газету, представляя своего папу», — признался Евгений Зиновьев.

Разные вселенные

По словам Камиллы Нигматуллиной, которая на круглом столе представляла кафедру цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, контент в печати умирает в момент публикации, а на цифровой платформе начинает жить: сначала он режиссируется, потом переупаковывается, привлекает аудиторию неоднократно, используется целиком и частями много раз, продолжается в комментариях новыми темами и сюжетами, прирастает пользовательским контентом и так далее. Разница в аудитории и в восприятии контента заставляет медиа делать разные продукты. Однако не все эксперты считают эту разницу ощутимой.

Индира Кодзасова: «Если на сайте один раз свайпнуть, то на втором экране человек уже не помнит, о чем он читает. Нужно каждый раз давать зацепку читателю. Газетная полоса не требует этого. Больше контентных трудностей мы не испытываем».

Добрые дела вируса

Елена Шитикова, главный редактор издательства «Планета» и бывший исполнительный директор Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), говоря об итогах пандемии для СМИ, напомнила и о позитивных: выросла посещаемость сайтов, увеличился интерактив на цифровых платформах, в том числе традиционных изданий. Проблемы у редакций были схожими – разобщенность коллектива и падение доходов в печати. По словам Евгения Зиновьева, редакция «Ревдинского рабочего» продолжала работать в закрытой редакции и даже увеличила печатный тираж.

Алексей Березовой: «Мы не увидели существенных изменений в трафике».

Прихотливые студенты

Проблема поиска специалистов привела участников круглого стола к разговору о том, кто несет ответственность за обучение сотрудников новым навыкам – рынок или образование. В «Аргументах и фактах» проблем с техническими навыками сотрудников нет. Камилла Нигматуллина подчеркнула, что авторов контента на рынке много, а менеджеров по продажам на профильных факультетах не учат. Елена Шитикова сказала, что сами студенты сегодня не стремятся работать в традиционных СМИ, а Александр Куприянов упрекнул выпускников в отсутствии базовых знаний.

Алексей Березовой: «В бренд-медиа не нужны выпускники журфаков».

Камилла Нигматуллина: «Большинство студентов сегодня уходят в SMM, а вот sales-менеджеры не в почете, а ведь это ключевая потребность изданий. Продажники нужны всем, а медиа продолжают мыслить категориями творчества. Кажется, что если будет хороший контент, то аудитория, а за ним рекламодатель придут сами. К сожалению, это так не работает».

Блогеры — союзники или соперники?

Александр Куприянов уверен в том, что сотрудничать друг с другом необходимо, несмотря на то что продукты у блогеров и журналистов отличаются друг от друга. Есть и проблемы: во-первых, блогеров нельзя привлечь к ответственности за сказанное, а во-вторых, они капризны: даже высокие гонорары «Вечерней Москвы» не смогли привлечь колумнистов из числа авторов цифровых платформ.

«Все субъективно, зависит от нужд конкретной газеты. Например, «Комсомольская правда» нуждается в блогерах», — добавил он.

Камилла Нигматуллина считает, что блогеры и журналисты конкурируют в борьбе за внимание и впечатления, однако серьезнее стоит проблема конкурентности в борьбе за рекламодателя.

«Но только если на одной и той же площадке. Блогеры в Instagram не конкурируют с печатными изданиями, например»

Разделение пишущих на блогеров и журналистов Алексей Березовой считает искусственной проблемой из области терминологии. Отличие – в свободе выбора тем, но не в производственных процессах. Евгений Зиновьев добавил, что и к ответственности блогера привлечь так же легко, как и журналиста.

Елена Шитикова: «Блогеру важно, чтобы его читали. Он всегда будет отслеживать статистику. К сожалению, не во всех традиционных СМИ каждый журналист понимает, для кого он пишет. В этом беда больших СМИ».