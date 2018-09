Почему и как редакции увольняют сотрудников

Сообщалось, что издание покупало трафик, чтобы получить выгодную рекламную кампанию в Бюро по защите прав потребителей США. После этого прокуратура Манхэттена проводила в редакции обыски, о которых и писали двое журналистов. По иронии судьбы отчет о фейковом трафике опубликовали именно в BuzzFeed. Но если их журналистов уволили, чтобы разобраться с финансовыми трудностями компании, то репортеры Newsweek пострадали именно потому, что расследовали внутренние проблемы издания. Накануне они не получили зарплату и грозили руководству «революцией» — в итоге революция свершилась в отделе кадров.

НЬЮСРУМ БУДУЩЕГО И НУЖДЫ НАСТОЯЩЕГО

Таблоид The New York Daily News в июле этого года уволил 25 сотрудников спортивного отдела, всех эсэмэмщиков и главного редактора (обладателя Пулитцеровской премии). Это практически половина сотрудников. Бедолагам пообещали выплаты и льготы.

Компания Tronc, владелец NYDN, заявила, что полностью перестраивает издание и собирается сфокусироваться на срочных новостях, в особенности на «криминале, гражданском правосудии и публичной ответственности». Главная цель — стать «ньюсрумом будущего».

Еще до того, как Tronc купила Daily News год назад, в старейшей нью-йоркской газете уже было несколько волн увольнений. Причина — вызванная падением трафика «необходимость адаптации в постоянно меняющемся медиапространстве». Проще говоря, читатели и рекламодатели ушли в интернет. На диджитал нацелилась и NYDN.

Но последняя срочная новость по тегу «преступления» на момент написания этого обзора — восьмичасовой давности. Пока что популярные теги на главной — политика, слухи, преступления в Нью-Йорке и фотографии. А рядом уживаются заметки про офицера полиции из Далласа, по ошибке застрелившую соседа, и милое совместное фото дочек Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.

Исследователи Pew Research Center подсчитали, что с января 2017-го по апрель 2018-го больше трети (36 %) крупнейших американских газет пережили волны сокращений, минимум 12 из 110 — не единожды. Анализировались в том числе такие гиганты, как The New York Times, The Daily News, The New York Post, The Wall Street Journal, The Washington Post, USA Today. В Pew Research Center опирались на сообщения об увольнениях, в которых не всегда указывались должности уволенных, так что вполне возможно, что сокращали не только новостников.

Исследование также показало, что почти четверть из 35 проанализированных онлайн-изданий (без печатной версии, так называемые «цифровые аборигены») тоже сокращали штат несколько раз. Но в целом количество сотрудников осталось неизменным — предполагается, что увольнения в ньюсрумах были компенсированы за счет найма новых сотрудников других отделов.

МИНИСТЕРСКАЯ ЧЕХАРДА

Недавние громкие истории, так или иначе связанные с кадровыми составами крупных российских редакций, — случаи с «Деловым Петербургом», Forbes и РБК.

В январе главным редактором «ДП» вместо Максима Васюкова стал Артемий Смирнов, ранее — зампред комитета Ленобласти по печати (пост генерального директора заняла Наталья Шелудько, бывшая глава того же ведомства). Главным редактором сайта стала Алиса Чекушкина, до этого — шефред телеканала Life78. В «ДП» появились колонки областных чиновников; издание обвиняли в задержке новостей, а в первую неделю работы сообщалось о двух снятых с публикации материалах. ЖУРНАЛИСТУ о переменах в петербургской газете Смирнов в сдержанных тонах рассказывал через восемь месяцев после назначения. По его данным, несмотря на все изменения, аудитория «ДП» возросла.

Летом суетливо меняли руководство российского «Форбса»: уволенный в июне с поста главного редактора Николай Усков стал редакционным директором в конце августа. Это произошло после того, как бывший владелец издания Александр Федотов продал его бизнесмену Магомеду Мусаеву. В журнал также вернулась бывший топ-менеджер холдинга ACMG Наталья Гандурина — на пост издателя.

В РБК же прошла, по слухам, целая волна сокращений. От самого слова «сокращения», правда, в издании открестились: это «увольнение ряда сотрудников». Главный редактор Игорь Тросников сообщал «Проекту» Романа Баданина, что часть сэкономленных денег уйдет на развитие платного контента и мультимедийных проектов. Однако в пресс-службе РБК опровергли эти сведения, заявив, что комментарий Тросникова неверно интерпретирован, и заодно подчеркнули, что оптимизация фонда оплаты труда — не приоритет. Кстати, платный контент РБК ввел еще в мае, но насколько это эффективно, проверить нельзя: руководитель пресс-службы отказался предоставить ЖУРНАЛИСТУ какую-либо статистику. Сейчас на проект «РБК. Отрасли» можно подписаться бесплатно — но только на три месяца.

Тот же РБК писал о массовом сокращении сотрудников телеканала «МАТЧ ТВ» в апреле — почти на треть, по словам собеседников журнала. Позднее в холдинге «Газпром Медиа» подтвердили информацию об увольнениях, но «в кратно меньшем объеме».

ЖУРНАЛИСТ спросил у редакторов, как они относятся к сокращениям и кого уволили бы в первую очередь, если бы это было нужно.