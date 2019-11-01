По собственному желанию: как объяснить новому работодателю причину увольнения

Какие причины увольнения с предыдущего места работы, названные соискателем, вам кажутся разумными?

— Достойная причина для увольнения — отсутствие перспектив роста, потребность в новых задачах. Формальные причины, например переезд компании в другой город, ни у кого не вызовут вопросов. (Инна Анисимова, генеральный директор агентства PR Partner)

— Есть разумные причины, которые может назвать любой соискатель. Одна из них, если компания обанкротилась или закрылась. Также человек может переехать из одного города в другой. Часто можно услышать, что причиной стало желание расти и развиваться, брать на себя больше ответственности, но на предыдущем месте работы это невозможно. Для нас понятно, например, когда хотят перейти из компании-клиента на работу в агентство. (Евгения Болтак, руководитель HR-департамента PR-агентства «Полилог»)

— Свои ответы лучше мотивировать движением вперед, к цели, говорить о том, какие задачи и проекты для вас приоритетны, на какой уровень ответственности вы хотите выйти и чего достичь, принеся пользу компании. Не стоит говорить о проблемах на текущем месте работы.

Если вы попали под сокращение, то можно говорить о перемене стратегии в развитии компании. Например, о том, что в вашей компании была проведена реструктуризация, ваша функция была выведена в головной офис, а вам предложили взамен проектную деятельностью. Но на данный момент вам это не интересно, вы ищите для себя более масштабные проекты.

Если ваше увольнение связано с невозможностью перейти на следующий уровень управления, то можно опираться на то, что вы уже фактически исполняли эту роль, но продвижение в вашей компании невозможно, потому хотите перейти в другую компанию и нести полную ответственность за эту деятельность. (Екатерина Кленова, карьерный консультант)

— Разумными причинами для увольнения кандидата могут быть такие: закончился срок реализации проекта, смена локации (как сотрудником, так и компанией), смена технологии (писали проект на одном языке, решили уйти на другой). (Антон Дурнецов, директор IT-Рекрутингового агентства «BGStaff»)

— С точки зрения кандидата любая причина для увольнения разумная. Классические причины: не было возможности для карьерного роста или повышения зарплаты, выгорел или устал от сферы, беспорядок в рабочих процессах, желание овладеть новыми инструментами или технологиями. (Катерина Гаврилова, Генеральный директор IT-Рекрутингового агентства DigitalHR)

— Для меня удачный ответ на вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы — это искренний. Кандидатам часто кажется, что есть красивые, правильные ответы: отсутствие перспектив карьерного роста, низкая заработная плата, я понял, что это не мое. Я обычно задаю уточняющие вопросы.

Как человек определил, что в компании не было карьерного роста? Был ли в компании человек, получивший повышение? Как ему это удалось? Почему у нашего кандидата этого не вышло? Расти по карьере проще, переходя из одной компании в другую. Но это не значит, что нельзя было развиваться внутри компании. Кандидат может искренне считать, что это послужило причиной увольнения, но если для вакансии важна высокая степень самостоятельности и адекватности, вряд ли такой соискатель подходит.

Низкая заработная плата? Обсуждал ли кандидат с руководителем возможность расширения функционала и роста заработной платы? Уволился «в никуда» или нашел более выгодное предложение? В новой работе расширился функционал? Частенько бывает, человек приходит работать в компанию на условные 20 руб. и его это устраивает, потому что раньше он зарабатывал 15 руб. Через полгода 20 рублей выглядят уже как прожиточный минимум, а вот 27 рублей – другой разговор. Это естественно, но вопрос в том, как наш кандидат будет рассуждать дальше. Он пойдет экстенсивным путем поиска работы на 27 рублей или сначала поставит перед собой вопрос: а сколько реально стоят мои навыки?

Вы поняли, что это не ваше? Как вы это поняли? Почему решили попробовать себя в этой сфере? Что у вас получалось хорошо? Какие задачи нравились? Нет ничего плохого в человеке, который ищет себя. Вопрос, направленный ли это поиск, или кандидат ищет «там, где светлее». Существуют вакансии, где постоянный поиск – основная задача, но умение работать на результат и не сдуваться при первых трудностях критически важно в любом деле. (Ольга Гриценко, бизнес-тренер, руководитель проекта managenarium.ru)