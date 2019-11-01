По собственному желанию: как объяснить новому работодателю причину увольнения

Низкая зарплата, плохие отношения с руководителем или коллегами, отсутствие карьерного роста – резонные причины поменять работу с точки зрения соискателя. Но у работодателя может быть другой взгляд на ситуацию. Как рассказать, почему вы уволились, и не показаться жадным, конфликтным или инфантильным? Для того чтобы это выяснить, мы задали несколько вопросов кадровикам и руководителям.
Какие причины увольнения с предыдущего места работы, названные соискателем, вам кажутся разумными?
— Достойная причина для увольнения — отсутствие перспектив роста, потребность в новых задачах. Формальные причины, например переезд компании в другой город, ни у кого не вызовут вопросов. (Инна Анисимова, генеральный директор агентства PR Partner)
— Есть разумные причины, которые может назвать любой соискатель. Одна из них, если компания обанкротилась или закрылась. Также человек может переехать из одного города в другой. Часто можно услышать, что причиной стало желание расти и развиваться, брать на себя больше ответственности, но на предыдущем месте работы это невозможно. Для нас понятно, например, когда хотят перейти из компании-клиента на работу в агентство. (Евгения Болтак, руководитель HR-департамента PR-агентства «Полилог»)
— Свои ответы лучше мотивировать движением вперед, к цели, говорить о том, какие задачи и проекты для вас приоритетны, на какой уровень ответственности вы хотите выйти и чего достичь, принеся пользу компании. Не стоит говорить о проблемах на текущем месте работы.
Если вы попали под сокращение, то можно говорить о перемене стратегии в развитии компании. Например, о том, что в вашей компании была проведена реструктуризация, ваша функция была выведена в головной офис, а вам предложили взамен проектную деятельностью. Но на данный момент вам это не интересно, вы ищите для себя более масштабные проекты.
Если ваше увольнение связано с невозможностью перейти на следующий уровень управления, то можно опираться на то, что вы уже фактически исполняли эту роль, но продвижение в вашей компании невозможно, потому хотите перейти в другую компанию и нести полную ответственность за эту деятельность. (Екатерина Кленова, карьерный консультант)
— Разумными причинами для увольнения кандидата могут быть такие: закончился срок реализации проекта, смена локации (как сотрудником, так и компанией), смена технологии (писали проект на одном языке, решили уйти на другой). (Антон Дурнецов, директор IT-Рекрутингового агентства «BGStaff»)
— С точки зрения кандидата любая причина для увольнения разумная. Классические причины: не было возможности для карьерного роста или повышения зарплаты, выгорел или устал от сферы, беспорядок в рабочих процессах, желание овладеть новыми инструментами или технологиями. (Катерина Гаврилова, Генеральный директор IT-Рекрутингового агентства DigitalHR)
— Для меня удачный ответ на вопрос о причинах увольнения с предыдущего места работы — это искренний. Кандидатам часто кажется, что есть красивые, правильные ответы: отсутствие перспектив карьерного роста, низкая заработная плата, я понял, что это не мое. Я обычно задаю уточняющие вопросы.
Как человек определил, что в компании не было карьерного роста? Был ли в компании человек, получивший повышение? Как ему это удалось? Почему у нашего кандидата этого не вышло? Расти по карьере проще, переходя из одной компании в другую. Но это не значит, что нельзя было развиваться внутри компании. Кандидат может искренне считать, что это послужило причиной увольнения, но если для вакансии важна высокая степень самостоятельности и адекватности, вряд ли такой соискатель подходит.
Низкая заработная плата? Обсуждал ли кандидат с руководителем возможность расширения функционала и роста заработной платы? Уволился «в никуда» или нашел более выгодное предложение? В новой работе расширился функционал? Частенько бывает, человек приходит работать в компанию на условные 20 руб. и его это устраивает, потому что раньше он зарабатывал 15 руб. Через полгода 20 рублей выглядят уже как прожиточный минимум, а вот 27 рублей – другой разговор. Это естественно, но вопрос в том, как наш кандидат будет рассуждать дальше. Он пойдет экстенсивным путем поиска работы на 27 рублей или сначала поставит перед собой вопрос: а сколько реально стоят мои навыки?
Вы поняли, что это не ваше? Как вы это поняли? Почему решили попробовать себя в этой сфере? Что у вас получалось хорошо? Какие задачи нравились? Нет ничего плохого в человеке, который ищет себя. Вопрос, направленный ли это поиск, или кандидат ищет «там, где светлее». Существуют вакансии, где постоянный поиск – основная задача, но умение работать на результат и не сдуваться при первых трудностях критически важно в любом деле. (Ольга Гриценко, бизнес-тренер, руководитель проекта managenarium.ru)
Какие причины лучше не называть?
— О любых конфликтах с акционерами, руководителем или коллегами лучше умолчать. Даже если правда на вашей стороне, у работодателя могут появиться опасения, а не конфликтный ли вы человек, не случится ли то же самое на новом месте. (Инна Анисимова)
— Ни в коем случае кандидату не стоит говорить о смене компании из-за того, что он не смог договориться с руководителем. В большинстве случаев это приведет к отказу. Если там был «плохой руководитель», то скорее всего тут будет похожая ситуация. В самых редких случаях, или с очень редкими специалистами, будут пробовать договориться, но на это очень низкий шанс. (Антон Дурнецов)
— Не сработались с руководителем. Это одна из частых причин увольнения, однако не стоит обвинять и давать нелестные характеристики своему прежнему руководителю. В таких случаях можно говорить о том, что вы пришли в организацию под конкретные функции или задачи, успели многое сделать, однако внедрение изменений повлекло сопротивление со стороны руководства. (Екатерина Кленова)
— Иногда специалисты увольняются из-за конфликта с руководителем или отсутствия взаимопонимания с командой. И я бы не рекомендовала что-то пытаться скрыть: рано или поздно об этом узнают, и могут возникнуть дополнительные неловкие ситуации. Всё дело в том, как подаёт это кандидат. Рассмотрим на примере: на фоне разного видения по стратегии маркетинга у менеджера произошел конфликт с руководителем, до этого тоже были какие-то неприятные эпизоды, и он решает уволиться. Есть несколько сценариев.
На интервью он умолчит о причине увольнения. Но рекрутер может попросить контакты руководителя для того, чтобы взять рекомендации — тут можно попасть в неприятную ситуацию.
На интервью менеджер скажет, что произошел конфликт с руководителем, он ему всегда казался неприятным и несговорчивым человеком, который не идет навстречу идеям сотрудников. HR-менеджер может заподозрить его в конфликтности и подумать, что такое поведение может повториться и в новой компании.
На интервью менеджер скажет, что с руководителем было разное видение по маркетинговой стратегии, поэтому не сработались. Как человек он неплохой, но быть в одной команде тяжело. Если что, он может для рекомендаций дать контакт другого коллеги, но не руководителя. HR-менеджер может задать дополнительные вопросы, чтобы рассмотреть ситуацию с разных сторон, но в этом ничего критичного.
Важно, в каком формате мы подаем причину увольнения. Излишняя эмоциональность и агрессия на собеседовании будут восприняты однозначно негативно, но так же будет воспринята неудавшаяся попытка скрыть истинную причину расставания с компанией. (Катерина Гаврилова)
Какие выводы вы сделаете, если кандидат предпочтет вовсе не отвечать на этот вопрос?
— Если соискатель не хочет называть причины – это его право. Но обычно HR-специалисты стараются их выяснить с помощью наводящих вопросов. (Евгения Болтак)
— Не стоит молчать в ответ на заданный вопрос — тогда проверки точно не избежать. Однажды мы нанимали сотрудника из другого агентства, и увидев, что он проработал у конкурента год, не стали проверять. Но навыки его не радовали, и когда я встретила его бывшего руководителя, он подтвердил мою догадку. Они сами были недовольны бывшим сотрудником, и вздохнули с облегчением, когда тот ушел. (Инна Анисимова)
— П – прозрачность! :) Прозрачное поведение любят все! Если кандидат не отвечает на вопрос, значит ему есть что скрывать. Если доверительные отношения установить не удалось, тогда смысла продолжать нет. (Антон Дурнецов)
— Если рекрутер или будущий руководитель задал прямой вопрос о причинах увольнения, отмалчиваться – худшая стратегия. Я бы рекомендовала говорить искренне. Подготовить лаконичный ответ, но не пытаться «стать на цыпочки». Ведь если ваш ответ не подходит компании, возможно, компания не подходит вам? (Ольга Гриценко)
Проверяете ли вы, правду ли сказал кандидат? Если да, то как?
— Специально нет, но не стоит забывать, что в маркетинговой и медиасфере сотрудники много и часто общаются между собой, здесь вполне может работать «теория шести рукопожатий». (Евгения Болтак)
— Я собеседую практически всех кандидатов, приходящих в компанию. Далеко не всегда задаю вопросы о причинах увольнения с прошлого места работы. Во-первых, потому, что наши HR-менеджеры самостоятельно собирают обратную связь от прежних работодателей кандидатов, во-вторых, мне важнее понять мотивацию человека, приходящего к нам. Иногда могу обратить внимание на высказывания людей о прошлых местах работы. Причем мне не очень интересно слушать рассказы о «грязном белье» прошлого работодателя. Важнее узнать, чем кандидат занимался и на какие результаты он непосредственно влиял. Вообще, могу сказать, что независимо от мотивации уволиться, расставаться лучше по-доброму. IT-отрасль достаточно узкая для того, чтобы одна-две негативные рекомендации повлияли на ваш дальнейший карьерный рост. (Николай Добровольский, вице-президент Parallels)
— Проверить правду достаточно легко. Опытный рекрутер, с большой долей вероятности поймет, что его обманывают — по жестикуляции, взгляду, мимике... Ну, как минимум, заподозрит. И если есть сомнения, то начнёт «копать» дальше, и подходить к точке интереса с разных сторон. Пытаясь обмануть рекрутера, вы такие нюансы не продумаете, и правда всплывет.
Есть другой проверенный метод — рекомендации, как от бывших коллег, так и от бывших руководителей. В том числе можно спросить про тонкости проекта, о котором рекрутер расспрашивал кандидата. Если будут нестыковки, то они всплывут.
Это простые методы проверки, но они самые эффективные. Хоть и трудозатратные. И тут уже если кандидат уровня junior, то, возможно, его не будут настолько дотошно проверять, а дадут шанс. А если кандидат уровня team lead, то, скорее всего, компания либо снимет все сомнения, либо найдёт кандидата, который не будет вызывать вопросов. (Антон Дурнецов)