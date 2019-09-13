Как районке удается выжить и сохранить авторитет среди читателей

Можно активно участвовать в спецпроектах и при этом не уходить от острых оценок действий властей. Это касается и экологических проблем, и деятельности правоохранительных органов, и воспитательной работы с детьми и подростками
Выбор тем в газете широкий — от «Народных новостей» и «Советов дачникам» до культурной, спортивной и криминальной информации. Рассказываем о ветеранах войны и труда, о людях, чей жизненный опыт может пригодиться молодым.
Раскрываем секреты удачных предпринимательских экспериментов, осуществляем информационное сопровождение государственных проектов и программ на территории района, регулярно даем анализ социально-экономической ситуации в районе, области и стране.
Ни одно общественно значимое мероприятие района или региона не обходится без нашей информационной поддержки. Иногда наши журналисты в них лично участвуют. Помогаем руководителям местных администраций, предприятий и организаций жизнеобеспечения оперативно реагировать на те или иные запросы населения. Активисты-общественники имеют возможность через газету открыто отстаивать свою точку зрения на действия властей.
Помимо всего прочего, оказываем спонсорскую помощь пенсионерам, ветеранам войны и труда, всем льготным категориям граждан, давая им возможность подписаться на газету по сниженной цене. Все материалы наших внештатных авторов, руководителей или сотрудников предприятий, госорганов публикуются на бесплатной основе. Поддерживаем тесный контакт с детскими спецучреждениями, рассказывая об опыте их работы. Стараемся помочь сиротам обрести опекунов или новых родителей.
АСИНОВСКИЙ БОЛТ
В этом году делаем особый упор на освещение экологических проблем. С этой целью разработан проект «Экологическая ситуация в Асиновском районе». Постоянно следим за деятельностью правоохранительных органов, власти и общественных институтов по соблюдению законности и конституционных норм в РФ. Фактически так наш второй проект и называется.
Постоянно следим за деятельностью правоохранительных органов, власти и общественных институтов по соблюдению законности и конституционных норм в РФ. Фактически так наш второй проект и называется.
Над проектом «Работа с подрастающим поколением по вопросам популяризации спорта, пропаганда здорового образа жизни, патриотизма, духовно-нравственных ценностей» трудимся уже третий год подряд.
Анализируя публикации прошлых лет, пришли к выводу, что очень большой объем наших публикаций как раз и касается этих тем. Изобретать ничего нового не пришлось. Единственное, что сделали, — это упорядочили данный раздел, спланировали на год вперед темы и рубрики.
Например, в № 21 от 23 мая 2019 года был размещен материал «Спринтер на вес золота» о нашем легкоатлете Романе Шемерякине, который стал чемпионом областных соревнований по спринту. В статье рассказывается о том, как, поддерживая семейные традиции, восьмилетний Роман пришел в детско-юношескую школу и с первых шагов стал показывать высокие спортивные результаты. В № 18 от 30 апреля этого же года рассказывается о спектакле, поставленном театром-студией «Браво» при асиновской ДШИ в городском доме культуры. Примечательно, что в представлении были задействованы почти сорок детей. Пьеса «Собаки-якудза» — о том, как трудно отвоевать право на личную свободу, не стать рядовым бойцом стаи. После спектакля зал стоя аплодировал юным артистам.
80 % УМОВ
Дать точную оценку результативности того или иного спецпроекта сложно. Но проводимые нами опросы населения, затрагивающие самые разные возрастные категории, отражают положительную тенденцию в выборе жизненного пути молодым поколением. Читательские письма, звонки, личные посещения, открытые обсуждения статей в интернете говорят о том, что позитивный настрой нашей аудитории превалирует над негативным. Больше стало понимания сути происходящего, заметно растет правовая грамотность. Работая в тесном контакте с муниципальными и областными органами власти, с руководством органов здравоохранения, образования, силовых и природоохранных структур, с нашими общественниками, газета постоянно находится в центре событий. Мы практически на все наши острые или проблемные публикации получаем аргументированные ответы из соответствующих ведомств.
Эта постоянно работающая «обратная связь» позволяет нам судить о пользе реализуемых газетой специальных проектов. Исходя из этих наших наблюдений, можно с уверенностью сказать, что динамика воздействия на умы и сознание читателей наблюдается скорее положительная. А охват газетой составляет около 80 % населения района.
КАЖДАЯ КОПЕЙКА НА СЧЕТУ
О пользе работы районной прессы говорят на всех уровнях власти, с этим согласны и политики, и эксперты, изучающие проблемы российского общества. Но, откровенно говоря, эта медийная группа в большинстве случаев существует на грани выживания.
Если раньше районки содержались за счет местного бюджета и никаких проблем с их финансированием не возникало, то теперь руководителям территорий и редакторам приходится серьезно голову ломать, чтобы найти приемлемые варианты для сохранения своих СМИ. Рекламный рынок в муниципальных образованиях беден, в районе не найти желающих пуб ликоваться за плату, и в местной казне каждая копеечка на счету.
Тут, конечно, большое подспорье — федеральная поддержка. Те суммы, которые удается защитить по спецпроектам, всех затрат на производство газеты, естественно, не покрывают. Но, получив от государства хоть какие-то деньги (которые зачастую приходится сразу отправлять на погашение долгов по налогам), нас несказанно радуют. Иногда за счет средств из Москвы удается решать отдельные вопросы со своевременной выдачей зарплаты или оплатить некоторые расходы за печать. В общем, желающих отказаться от субсидий Рос печати вы не найдете!
Если говорить о необходимости государственной поддержки СМИ, то в первую очередь это должно касаться первичного звена — районок. И говорю я это не потому, что сам работаю в такой газете, а потому, что на низовом уровне пресса, радио и телевидение, как правило, не имеют вообще никакой возможности самостоятельно зарабатывать. К слову сказать, не только в конкретных денежных вливаниях в отдельно взятые СМИ должна осуществляться господдержка.
Давно пора навести порядок с ценами на бумагу, полиграфические услуги и умерить аппетиты почтовиков. В самом начале своего пути за печать газеты мы платили в два раза меньше, чем сегодня, и в четыре раза меньше за услуги почты. При этом налоги выросли кратно, зарплату сотрудникам необходимо поднимать, старую технику нужно обновлять, а подписную и розничную цены на газету мы не поднимаем уже на протяжении последних лет пяти — потеряем читателя. Ведь он часто стоит перед выбором: купить газету или булку? При нашей сегодняшней жизни житель села или небольшого городка предпочтение, конечно же, отдаст хлебу.
Я привел краткий анализ экономической ситуации в районных СМИ. Что касается газеты «Диссонанс», то нам удалось в какой-то мере раскачать рекламный рынок. Для этого потребовалось почти два года бесплатно печатать частные объявления и коммерческую рекламу. Постепенно предприниматели привыкли себя рекламировать и не отказывают себе в удовольствии это делать и в настоящее время. Только теперь они делают это за умеренную цену.
Рекламная площадь составляет в среднем 30 процентов газетной площади. Мы заключаем договоры с районной и областной администрациями на опубликование официальной информации. Правда, расценки на эти услуги значительно (в меньшую сторону) разнятся с теми, которые мы предлагаем рядовым рекламодателям. Вышеперечисленные доходы позволяют с большим трудом и кое-как сводить концы с концами, но ни о каком дальнейшем развитии издания или приемлемых зарплатах для сотрудников даже не мечтаем.
НАРОД ОЦЕНИЛ ИНТЕРНЕТ
Сайт газеты dissonans-asino.ru был создан два года назад. Он постоянно обновляется и помогает поддерживать более тесную связь с читателем. И если раньше основной связующей нитью газеты с людьми был телефон, то теперь народ отдает предпочтение интернету. К примеру, число проголосовавших за победительницу одного из наших конкурсов «Мисс «Диссонанс» на сайте превысило тысячу человек, в то время как по телефону к нам дозвонились всего двести.
Изучая аналитику посещения нашего сайта, можно констатировать, что число гостей с каждым очередным выходом газеты прирастает. Наше издание пролистывают или внимательно читают в 87 городах России и 49 странах. В среднем сеанс общения с газетой составляет 7 минут. Посетителей сайта мы насчитали уже более 200 тысяч человек. Помимо основного сайта, в соцсети «Одноклассники» ведется группа сторонников газеты «Диссонанс». Однако говорить о том, что цифра принесла нам хоть малейшую экономическую выгоду, пока, увы, не приходится.
Заканчивать статью на минорной ноте нам вроде как не пристало. «Диссонанс» вопреки всему шагает в ногу со временем, пользуется авторитетом среди читателей и доверием руководителей всех ветвей власти, предприятий, организаций и различных государственных служб и ведомств. Конечно, постоянно напрягают финансовые трудности. Но надежда на то, что государство все же не оставит районку в беде, нас не покидает.
«ДИССОНАНС» — первая в Томской области частная независимая районная газета. С 2003 года выходит еженедельно в формате А3 объемом 16-24 страницы. Тираж — 5000 экз. Распространяется на территории Асиновского района, частично — в Первомайском, Зырянском и Тегульдетском районах Томской области. Две трети тиража реализуется через розничную торговую сеть (120 торговых точек) и почтовые отделения, остальной тираж распространяется по подписке.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Клюев Виктор Васильевич.
САЙТ: dissonans-asino.ru