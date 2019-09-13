Как районке удается выжить и сохранить авторитет среди читателей

Давно пора навести порядок с ценами на бумагу, полиграфические услуги и умерить аппетиты почтовиков. В самом начале своего пути за печать газеты мы платили в два раза меньше, чем сегодня, и в четыре раза меньше за услуги почты. При этом налоги выросли кратно, зарплату сотрудникам необходимо поднимать, старую технику нужно обновлять, а подписную и розничную цены на газету мы не поднимаем уже на протяжении последних лет пяти — потеряем читателя. Ведь он часто стоит перед выбором: купить газету или булку? При нашей сегодняшней жизни житель села или небольшого городка предпочтение, конечно же, отдаст хлебу.

Я привел краткий анализ экономической ситуации в районных СМИ. Что касается газеты «Диссонанс», то нам удалось в какой-то мере раскачать рекламный рынок. Для этого потребовалось почти два года бесплатно печатать частные объявления и коммерческую рекламу. Постепенно предприниматели привыкли себя рекламировать и не отказывают себе в удовольствии это делать и в настоящее время. Только теперь они делают это за умеренную цену.

Рекламная площадь составляет в среднем 30 процентов газетной площади. Мы заключаем договоры с районной и областной администрациями на опубликование официальной информации. Правда, расценки на эти услуги значительно (в меньшую сторону) разнятся с теми, которые мы предлагаем рядовым рекламодателям. Вышеперечисленные доходы позволяют с большим трудом и кое-как сводить концы с концами, но ни о каком дальнейшем развитии издания или приемлемых зарплатах для сотрудников даже не мечтаем.

НАРОД ОЦЕНИЛ ИНТЕРНЕТ

Сайт газеты dissonans-asino.ru был создан два года назад. Он постоянно обновляется и помогает поддерживать более тесную связь с читателем. И если раньше основной связующей нитью газеты с людьми был телефон, то теперь народ отдает предпочтение интернету. К примеру, число проголосовавших за победительницу одного из наших конкурсов «Мисс «Диссонанс» на сайте превысило тысячу человек, в то время как по телефону к нам дозвонились всего двести.

Изучая аналитику посещения нашего сайта, можно констатировать, что число гостей с каждым очередным выходом газеты прирастает. Наше издание пролистывают или внимательно читают в 87 городах России и 49 странах. В среднем сеанс общения с газетой составляет 7 минут. Посетителей сайта мы насчитали уже более 200 тысяч человек. Помимо основного сайта, в соцсети «Одноклассники» ведется группа сторонников газеты «Диссонанс». Однако говорить о том, что цифра принесла нам хоть малейшую экономическую выгоду, пока, увы, не приходится.

Заканчивать статью на минорной ноте нам вроде как не пристало. «Диссонанс» вопреки всему шагает в ногу со временем, пользуется авторитетом среди читателей и доверием руководителей всех ветвей власти, предприятий, организаций и различных государственных служб и ведомств. Конечно, постоянно напрягают финансовые трудности. Но надежда на то, что государство все же не оставит районку в беде, нас не покидает.