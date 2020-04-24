Дистанционное обучение теряет «романтику» студенчества

Личным минусом для немалой части студентов можно назвать самоорганизацию. Не все могут работать из дома, это психологический фактор, который порой сложно побороть.

Как мне кажется, учебная деятельность изменилась в худшую сторону. Наличие большого количества заданий по различным дисциплинам не равняется тем знаниям, которые мы получали при живом общении с преподавателями. Атмосфера аудитории, коллективное решение задач, возможность подойти уточнить вопрос лично у преподавателя, помогают лучше погрузиться в изучаемую тему и действительно что-то вынести из нее. На дистанционном обучении мы «скачем» от одного предмета к другому, на автомате, не сильно задумываясь, выполняем гору заданий и несемся дальше. Усугубляет это отсутствие обратного контакта или его недостаточность. В этом нельзя упрекнуть преподавателя, каждый из нас видит, что они стараются.

Я однозначно могу сказать, что в таком формате, при такой организации дистанционного обучения, как сейчас, я бы не хотела такого образования в дальнейшем. Лучше потратить больше свободного времени, но оказаться в стенах учебного заведения и получить те знания, ради которых ты пришел. Высшее образование — это то, что мы выбираем сами, то, что мы хотим получить по собственному выбору (в большинстве случаев). Те знания, которые мы сейчас получаем в таком формате, — это точно не то, ради чего я шла в высшее учебное заведение.

Если рассматривать дистанционное обучение на будущее как действительно хороший вариант замены или временной подменены очного обучения то, по моему мнению, нужно: проработать качественную программу обучения в таком формате, определить единую организацию процесса проведения занятий, подготовить абсолютно всех преподавателей к такому виду образования.

Анастасия Свиридонова

РАНХиГС, журналистика, 4 курс

То, что студенты могут получить в студенческие годы, — важно. Новый уровень после школьной скамьи. Студенту нужно участвовать в жизни института, слушать «скучные» лекции, болтать с одногруппниками за обедом. Дистанционное обучение теряет «романтику» студенчества. Людям нужны люди. Если бы дистанционное обучение было эффективно, то вряд ли существовало огромное количество кружков, курсов и учреждений дополнительного образования.

Казалось бы, написать статью можно и дома. Взять интервью можно по видеосвязи. Не нужно сидеть и слушать трехчасовые лекции. И вот тебе вся практика, которой не хватает студентам журфака в институте. Это, безусловно, плюс.

Считаю, что дистанционное обучение — толчок в системе российского образования. Самое время внести корректировки, чтобы система образования в высших учебных заведениях была эффективнее и продуктивнее. И, может, начинающие специалисты по окончании смогут похвастаться не только наличием диплома и знаниями из лекций, но и опытом.

Огромный плюс — это то, что стало больше свободного времени на стажировку. С утра, например, сделаю задания по учебе, а днем напишу материал для интернет-издания.

Некоторые задания, которые дают дистанционно, намного интереснее, чем те, что дают на семинарах. Меня дистанционное обучение научило двум вещам: ответственности и дисциплине. Ты учишься брать только самое нужное и важное для будущей профессии, а также управлять собственными запасами времени и возможностей.

Но, надеюсь, такой вид образования ненадолго. Думаю, ничего не изменится со стороны студентов. Некоторые также будут работать и редко появляться на учебе. Надеюсь, будут внесены корректировки в систему образования. Чтобы студенты понимали и в теории, и на практике важность и необходимость высшего образования. А уж тем более необходимость четырехлетнего журналистского образования.

На мой взгляд, только понимание необходимости образования может улучшить работу дистанционного обучения. Думаю, многие студенты журфака не воспринимают всерьез в принципе журналистское образование. Считают, что деньги отдают только на наличие «корочки» и не более. И у них на это есть право. Дистанционное обучение — хоть и практика, но журналистика — в первую очередь средство коммуникации.

Софья Хутинаева

СПбГУ, журналистка, 4 курс

Дистанционное обучение, в моем понимании, — это налаженный учебный процесс, когда студент самостоятельно изучает материал, но под руководством преподавателя. Комфортное дистанционное обучение должно проходить в формате видеоуроков, сформированных видеокурсов. Консультации могут проходить в зуме или скайпе, но также должны быть спланированы. В общем, это должно напоминать онлайн-курс, которых сейчас полно в интернете.