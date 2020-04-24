Дистанционное обучение теряет «романтику» студенчества

Преподаватели и студенты рассказывают, как живется журфакам в период пандемии
Из-за карантина вузы перешли на дистанционное обучение. Мы опросили студентов и преподавателей факультетов журналистики и узнали, как удаленка меняет процесс обучения.
Снежана Безбородова
«КиТ», направление телевидение, 3 курс
Я не могу сказать однозначно нравится ли мне дистанционное обучение, так как в нем много противоречий. С одной стороны, это удобный формат обучения прямо из дома, без затрат на дорогу. Ты можешь сам распределять своё время в течение дня, решать, как ты будешь выполнять задания. К примеру, я не всегда успеваю делать что-то под диктовку преподавателя, здесь спасает запись экрана и выполнение в другое время без спешки и нервоза.
К плюсам можно отнести возможность делать параллельно несколько дел. В зависимости от предмета, с появлением дистанционного обучения, преподаватели дали больше свободы в творческом исполнении некоторых задач.
Но есть и очень заметные минусы в таком образовании. В данной ситуации (карантин), по моему мнению, такая система оказалась недостаточно проработанной и готовой к массовому переходу на неё. Под это подпадает организация онлайн-занятий в виде вебинаров (нет единой площадки, которая бы выполняла бы все задачи в ходе занятия), плохая подготовка преподавателей (не все преподаватели имеют опыт проведения дистанционных занятий, из-за этого процесс затягивается, так как нужно разбираться с организацией проведения). Часть дисциплин из-за непонимания, как их вести дистанционно, просто утрачиваются. Преподаватели не знают, как дать нам, студентам, ту информацию и те знания, которые раньше они давали при личном контакте в аудитории. Отсюда появляются нелепые задания, которые не приносят ничего ни для преподавателей, ни тем более для студентов.
Личным минусом для немалой части студентов можно назвать самоорганизацию. Не все могут работать из дома, это психологический фактор, который порой сложно побороть.
Как мне кажется, учебная деятельность изменилась в худшую сторону. Наличие большого количества заданий по различным дисциплинам не равняется тем знаниям, которые мы получали при живом общении с преподавателями. Атмосфера аудитории, коллективное решение задач, возможность подойти уточнить вопрос лично у преподавателя, помогают лучше погрузиться в изучаемую тему и действительно что-то вынести из нее. На дистанционном обучении мы «скачем» от одного предмета к другому, на автомате, не сильно задумываясь, выполняем гору заданий и несемся дальше. Усугубляет это отсутствие обратного контакта или его недостаточность. В этом нельзя упрекнуть преподавателя, каждый из нас видит, что они стараются.
Я однозначно могу сказать, что в таком формате, при такой организации дистанционного обучения, как сейчас, я бы не хотела такого образования в дальнейшем. Лучше потратить больше свободного времени, но оказаться в стенах учебного заведения и получить те знания, ради которых ты пришел. Высшее образование — это то, что мы выбираем сами, то, что мы хотим получить по собственному выбору (в большинстве случаев). Те знания, которые мы сейчас получаем в таком формате, — это точно не то, ради чего я шла в высшее учебное заведение.
Если рассматривать дистанционное обучение на будущее как действительно хороший вариант замены или временной подменены очного обучения то, по моему мнению, нужно: проработать качественную программу обучения в таком формате, определить единую организацию процесса проведения занятий, подготовить абсолютно всех преподавателей к такому виду образования.
Анастасия Свиридонова
РАНХиГС, журналистика, 4 курс
То, что студенты могут получить в студенческие годы, — важно. Новый уровень после школьной скамьи. Студенту нужно участвовать в жизни института, слушать «скучные» лекции, болтать с одногруппниками за обедом. Дистанционное обучение теряет «романтику» студенчества. Людям нужны люди. Если бы дистанционное обучение было эффективно, то вряд ли существовало огромное количество кружков, курсов и учреждений дополнительного образования.
Казалось бы, написать статью можно и дома. Взять интервью можно по видеосвязи. Не нужно сидеть и слушать трехчасовые лекции. И вот тебе вся практика, которой не хватает студентам журфака в институте. Это, безусловно, плюс.
Считаю, что дистанционное обучение — толчок в системе российского образования. Самое время внести корректировки, чтобы система образования в высших учебных заведениях была эффективнее и продуктивнее. И, может, начинающие специалисты по окончании смогут похвастаться не только наличием диплома и знаниями из лекций, но и опытом.
Огромный плюс — это то, что стало больше свободного времени на стажировку. С утра, например, сделаю задания по учебе, а днем напишу материал для интернет-издания.
Некоторые задания, которые дают дистанционно, намного интереснее, чем те, что дают на семинарах. Меня дистанционное обучение научило двум вещам: ответственности и дисциплине. Ты учишься брать только самое нужное и важное для будущей профессии, а также управлять собственными запасами времени и возможностей.
Но, надеюсь, такой вид образования ненадолго. Думаю, ничего не изменится со стороны студентов. Некоторые также будут работать и редко появляться на учебе. Надеюсь, будут внесены корректировки в систему образования. Чтобы студенты понимали и в теории, и на практике важность и необходимость высшего образования. А уж тем более необходимость четырехлетнего журналистского образования.
На мой взгляд, только понимание необходимости образования может улучшить работу дистанционного обучения. Думаю, многие студенты журфака не воспринимают всерьез в принципе журналистское образование. Считают, что деньги отдают только на наличие «корочки» и не более. И у них на это есть право. Дистанционное обучение — хоть и практика, но журналистика — в первую очередь средство коммуникации.
Софья Хутинаева
СПбГУ, журналистка, 4 курс
Дистанционное обучение, в моем понимании, — это налаженный учебный процесс, когда студент самостоятельно изучает материал, но под руководством преподавателя. Комфортное дистанционное обучение должно проходить в формате видеоуроков, сформированных видеокурсов. Консультации могут проходить в зуме или скайпе, но также должны быть спланированы. В общем, это должно напоминать онлайн-курс, которых сейчас полно в интернете.
Весь формат дистанционного обучения меня не устраивает. Основной и, по-моему, самый значимый минус, который и оставляет общее впечатление — информация доходит очень «туго». Часто можно упустить какое-то задание и узнать о нем случайно от однокурсников. Очень много диалогов в ВК, я уже в них путаюсь. Могу назвать только одного-двух преподавателей, кому удалось за такой маленький промежуток времени нормально наладить работу с группой. Плюс единственный — отсутствие потраченного времени на дорогу. Качество образования, мне кажется, не зависит от того, в каком формате ты учишься. Я как подходила ответственно к работе, так и подхожу. Можно брать все, а можно не брать ничего. Но отсутствие грамотной коммуникации, конечно, затрудняет процесс. Вообще, мне кажется, министерству образования и людям, которые заняты техническим оснащением, следует выработать единый подход. Какое-то общее приложение, платформу, где будет собрана вся информация, можно будет удобно общаться с преподавателями, проходить тесты и загружать все работы туда. Да и в принципе держать связь там. Понимаю, что создать такое — это дело не одного месяца, но было бы идеально.
Олег Трифонов
преподаватель СЗИУ РАНХиГС направления «Журналистика»
Дистанционное обучение, на мой взгляд, — это новая форма, которая дополняет стандартные формы образования. Я подобную форму применяю не первый год. Раньше это было в формате социальных сетей, через инстаграм, ВК, где можно использовать цифровые технологии. Например, подключать специалистов в сфере медиа из других регионов, городов и стран. Цель была в том, чтобы студенты, находясь в Санкт-Петербурге, могли в рамках той или иной лекции напрямую общаться с будущими коллегами. Я считаю, что дистанционное обучение — это опция к стандартному обучению, которую нужно осваивать. И, надеюсь, ситуация, которая сложилась сейчас в мире, позволит многим преподавателям и студентам освоить этот формат.
В плане организации работы, могу говорить только за свой вуз. И говорю, что она устроена удобно. Я не вижу проблем, кроме одной: невозможность точно отмечать студентов, которые просматривают лекцию или семинарское занятие, проходящее в онлайн-формате. Я использую инстаграм-аккаунт, где провожу занятия. Для меня это самая удобная площадка. Также «ВКонтакте», где ребята присылают мне свои работы напрямую. Конечно, грустно, что все происходит таким образом. Не хватает живого общения, эмоций и присутствия студентов рядом.
Что относительно качества образования, думаю, что дело не в самом формате, а в том, отдают ли студенты себе отчет, что они являются студентами высшего учебного заведения. Само отношение студентов к образованию упало. И уровень вовлеченности студентов в образовательный процесс — тоже, потому что многие считают, что без образования тоже можно стать достойным специалистом. И с внедрением дистанционного обучения, мне кажется, уровень образования должен подняться. Для того, чтобы сделать дистанционное обучение еще лучше — можно создать дополнительную платформу, чтобы преподаватели видели каждого студента, как президент, который на совещании видит всех 20 министров. Это было бы более эффективно, мне кажется. Но важным остается отношение студентов и педагогов к работе и профессиональное отношение к дисциплине. Преподаватель, как и студент, должен вкладывать душу в свой предмет.
Камилла Нигматуллина
заведующая кафедрой журналистики в СПбГУ
Дистанционное обучение — это совокупность синхронных и асинхронных методов, которые применяются не в аудиторных занятиях, преимущественно в цифровой среде. Принципиальная разница в том, что нет непосредственного контакта между учителем и учеником, то есть отсутствует влияние невербальных форм коммуникации и ее условий. Простой пример — нельзя увидеть по реакции глаз и мимике, как студент воспринимает месседж, нельзя подойти и вместе совершить какое-то действие при обучении навыкам, невозможно применять игровые методики с бумажными карточками и прочими «аппликациями».
Поскольку никто к этому не был готов, то нельзя сказать, что работа была именно организована. Мы, скорее, адаптировались и использовали доступные возможности и инструменты. Адаптация продолжается и до сих пор.
Насколько тяжело обучать студентов, зависит от самого преподавателя и предмета. Больше всех пострадали те, кто обучает съемке телевизионных сюжетов или постановке речи, но с определенными потерями и эти дисциплины удается вести на удалении. Некоторые жалуются, что не могут долго сидеть перед экраном или не ощущать живой реакции аудитории. Кто-то, как я, отнеслись спокойно, потому что большинство моих занятий можно осуществлять дистанционно. И даже наоборот, студенты стали получать больше индивидуальных консультаций от меня, раньше на это не хватало времени.
В свою очередь я стала больше писать гайдов и инструкций, и вопросов стало меньше. Основной канал коммуникации — корпоративная почта. В почте студенты получают от преподавателей все инструкции, а дальше — свобода творчества. Каждый выбрал себе удобную платформу для онлайн-встреч и обменивания файлами, плюс коммуникация дублируется в удобных для всех социальных сетях.
Упало ли качество образования с момента внедрения такого вида обучения? Скажу так: «внедрение» шло постепенно и по заранее выстроенному алгоритму. Я бы сказала, что мы все адаптировались быстро, занятия не прекращались и не срывались, с этой точки зрения удар принят достойно. Мы увидели, что можно и нужно внедрять больше дистанционных практик в учебный процесс, меняя акцент с «накачивания знаниями» на осмысление и рефлексию под руководством преподавателя освоенного по методическим рекомендациям материала. Основная функция современного «препода» — это качественная обратная связь: что я сделал/понял правильно, что не получилось, как улучшить сделанное.
Юлия Оганесова
доцент кафедры телевидения СПбГИКиТ
Дистанционное обучение — это одна из современных и необходимых методик получения и передачи знаний. На мой взгляд, такая форма может быть эффективной, когда находится в совокупности с традиционными, контактными формами. Много интересных курсов в разных областях сегодня можно найти в открытом доступе. Это очень полезная информация, но особенно ценной для меня по-прежнему остается совместная (очная) работа со студентами.
Во многом у самого преподавателя есть возможность правильно организовать дистанционную работу, выбрать удобную форму (вебинары, форумы, чаты). Необходим постоянный доступ в интернет и хороший ресурс, который выдерживает нагрузку. А мы сейчас все же сталкиваемся с техническими проблемами в некоторых рабочих моментах. Такая форма напоминает мне работу в СМИ, где мы не видим глаза зрителей или слушателей. Но у СМИ — другая цель. На лекции или на практическом занятии в вузе мне важно видеть студентов, чувствовать их, следить за процессом выполнения задания, корректировать что-то по ходу. В дистанционном формате не всегда получается этого добиться.
У вуза есть ресурс, который помогает проводить занятия в форме вебинаров, чата, форумов. Там зарегистрированы все студенты, там же они выполняют задания и проходят тестирование. Я все же использую еще и сторонние ресурсы (соцсети, электронную почту и программы для проведения конференций) для оперативной коммуникации.
Если оценивать дистанционное обучение с момента введения режима самоизоляции, то пока говорить о качестве рано, потому что не все еще перестроились на дистанционный формат. Некоторые задания, которые я планировала выполнить в студии, где важно личное взаимодействие студентов и преподавателя, сложно провести на удалении.
Если говорить о дистанционном обучении в целом, то считаю, что это важная форма, которая может эффективно дополнить традиционную. Она давно уже вошла в студенческую среду, сначала — электронная почта, соцсети, потом вебинары и т.д. Мы со студентами делали свое радио и постоянно пользовались возможностями дистанционной формы, проводили летучки и обсуждали работы. На преподавателя легла дополнительная нагрузка для переорганизации курса под дистанционный формат.
Считаю, что необходимо время для апробации педагогических методик в новой среде. Трудностей много... Почти все они связаны с особенностями подготовки дисциплины. Огромное количество строго стандартизированной бумажной работы, которая, на мой взгляд, убивает все творческое. Журналистам и другим работникам творческих профессий как раз важно избегать любых шаблонов. Теперь каждый год мы перестраиваемся к очередным образовательным стандартам. Эти педагогические требования — особенности дня сегодняшнего. Решение технических проблем тоже поможет улучшить работу дистанционного образования.