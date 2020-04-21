Дистанционный журфак: плюсы и минусы удаленного обучения

Автор этого материала долгое время всячески сторонился возможностей дистанционного метода обучения студентов с помощью различных веб-платформ и сетевых ресурсов. Однако суровая реальность инфопандемии вынудила взять на вооружение то, чего так приходилось опасаться. Удаленка заставила принять в дар технологические возможности современных коммуникаций. Результат оказался настолько неожиданным, что имеет смысл его осмыслить и понять все возникающие при этом плюсы и минусы.

Первый вывод настолько очевиден, что не нуждается в комментариях. Случись мировая истерика с COVID19 где-нибудь в начале нынешнего века, то учебный процесс в большинстве вузов России, да и всего мира, был бы неотвратимо сорван безо всяких возможных вариантов его коррекции. А в профессии журналиста, где фактор сиюминутности и спонтанности общения субъектов процесса обмена информации играет решающую роль, было бы маловероятно найти хотя бы какой-нибудь коммуникационный палиатив.

Из этого следует и тот бросающийся в глаза факт, что нынешнее молодое поколение будущих журналистов оказалось инструментально готово к учебе посредством имеющихся гаджетов и цифровых технологий.

Но при этом как побочное явление возникло затруднение морально-психологического толка. Режим виртуальных лекций оказалось соблюдать немного сложнее, чем если бы лекции и семинары проходили в аудиториях вузов. Мобилизующий фактор, возникающий из необходимости решать логистические задачи передвижения в мегаполисе (из дома на учебу и обратно) в нынешнем «удаленном» контексте просто-напросто отпал за ненадобностью. Студенту нет необходимости покидать свою квартиру, комнату в общежитии, съемную жилплощадь. Наоборот, это даже строжайше запрещено принятыми постановлениями федеральных и городских властей.

Проще говоря, расписание занятий можно соблюдать в пижамном формате. А это, как убедился автор этой статьи, расслабляет учащихся, порождает тягу к прокрастинации, выбивает их из учебного ритма, ослабляет мотивацию, формирует некоторую леность при выполнении практических домашних заданий. Каждая из упомянутых особенностей системы виртуального обучения в отдельности не так страшна, но в своей совокупности они способны даже самого мотивированного и ответственного студента превратить в некоего «Вовку из тридевятого царства», известного персонажа популярного советского мультфильма. А действовал он по принципу «И так сойдет». Понятно, что не все студенты моментально претерпевают подобную трансформацию. Но вероятность возникновения подобных негативных тенденций в отсутствии «живого», непосредственного, на расстоянии вытянутой руки общения существует. Увы! В нынешней практике дистанционного преподавания у вашего покорного слуги такие случаи происходили.

Означает подобная особенность «удаленки» только одно: необходимость изменения ритма общения, усиление экстралингвистических аспектов речевого воздействия, повышение зрелищности проводимого общения, насыщение виртуального пространства наглядными элементами и материалами обучения. Все эти методические «заботы» ложатся на плечи преподавателя. И если он противился ранее, при прежних условиях, активному использованию презентаций, то нынче для увеличения визуальной атрактивности излагаемого материала обойтись без них в онлайн-режиме будет затруднительно. То же самое можно сказать и о голосовом воздействии на студентов.