Дистанционный журфак: плюсы и минусы удаленного обучения

Чем опасно дистанционное обучение и какую пользу оно может принести
Автор этого материала долгое время всячески сторонился возможностей дистанционного метода обучения студентов с помощью различных веб-платформ и сетевых ресурсов. Однако суровая реальность инфопандемии вынудила взять на вооружение то, чего так приходилось опасаться. Удаленка заставила принять в дар технологические возможности современных коммуникаций. Результат оказался настолько неожиданным, что имеет смысл его осмыслить и понять все возникающие при этом плюсы и минусы.
Первый вывод настолько очевиден, что не нуждается в комментариях. Случись мировая истерика с COVID19 где-нибудь в начале нынешнего века, то учебный процесс в большинстве вузов России, да и всего мира, был бы неотвратимо сорван безо всяких возможных вариантов его коррекции. А в профессии журналиста, где фактор сиюминутности и спонтанности общения субъектов процесса обмена информации играет решающую роль, было бы маловероятно найти хотя бы какой-нибудь коммуникационный палиатив.
Из этого следует и тот бросающийся в глаза факт, что нынешнее молодое поколение будущих журналистов оказалось инструментально готово к учебе посредством имеющихся гаджетов и цифровых технологий.
Но при этом как побочное явление возникло затруднение морально-психологического толка. Режим виртуальных лекций оказалось соблюдать немного сложнее, чем если бы лекции и семинары проходили в аудиториях вузов. Мобилизующий фактор, возникающий из необходимости решать логистические задачи передвижения в мегаполисе (из дома на учебу и обратно) в нынешнем «удаленном» контексте просто-напросто отпал за ненадобностью. Студенту нет необходимости покидать свою квартиру, комнату в общежитии, съемную жилплощадь. Наоборот, это даже строжайше запрещено принятыми постановлениями федеральных и городских властей.
Проще говоря, расписание занятий можно соблюдать в пижамном формате. А это, как убедился автор этой статьи, расслабляет учащихся, порождает тягу к прокрастинации, выбивает их из учебного ритма, ослабляет мотивацию, формирует некоторую леность при выполнении практических домашних заданий. Каждая из упомянутых особенностей системы виртуального обучения в отдельности не так страшна, но в своей совокупности они способны даже самого мотивированного и ответственного студента превратить в некоего «Вовку из тридевятого царства», известного персонажа популярного советского мультфильма. А действовал он по принципу «И так сойдет». Понятно, что не все студенты моментально претерпевают подобную трансформацию. Но вероятность возникновения подобных негативных тенденций в отсутствии «живого», непосредственного, на расстоянии вытянутой руки общения существует. Увы! В нынешней практике дистанционного преподавания у вашего покорного слуги такие случаи происходили.
Означает подобная особенность «удаленки» только одно: необходимость изменения ритма общения, усиление экстралингвистических аспектов речевого воздействия, повышение зрелищности проводимого общения, насыщение виртуального пространства наглядными элементами и материалами обучения. Все эти методические «заботы» ложатся на плечи преподавателя. И если он противился ранее, при прежних условиях, активному использованию презентаций, то нынче для увеличения визуальной атрактивности излагаемого материала обойтись без них в онлайн-режиме будет затруднительно. То же самое можно сказать и о голосовом воздействии на студентов.
Парадокс в том, что веб-общение, когда педагог может видеть на дисплее «картинки» с участием студентов, и, наоборот, они видят его в режиме реального времени, порождают иллюзии дистанционной, чуть ли не интимной близости, когда можно коснуться экрана в режиме «touсh-screen». Но на этом иллюзия и заканчивается. А уровень слышимости при этом никак не адекватен тому, какая громкость изложения материала устанавливается лектором непосредственно во время реальных аудиторных занятий. Общение через компьютер или ноутбук требует постоянного напряжения голоса. А возможные неполадки во время сеанса могут привести к снижению громкости (или пропаже звука вообще) так же, как и к пропаже изображения.
Технологическая зависимость в условиях возможного сбоя на первых порах удаленного общения провоцирует в сознании преподавателя некоторый дискомфорт также, как рассеивает концентрацию обучающихся. Но, в конце концов, несовершенство ситуации подобного обучения обращается в плюс. Если сбой случается, то он дает возможность будущим журналистам своеобразного тренинга по освоению моделей поведения в условиях форс-мажора.
Для молодых людей полиэкранность описываемой здесь модели дистанционного обучения также выступает как возможное обстоятельство для тренинга внимания. Ведь очевидно, что если журналист оказывается на месте события, то в поле его внимания должны попадать как главное, так и второстепенные детали. А подобную привычку без тренировок воспитывать трудно. Кроме того, возникающее временами многоголосье во время веб-общения — неплохое подспорье в тренировке возможностей журналистского слуха, способного отделять главное сказанное от инфошума.
Сам же преподаватель благодаря полиэкранности может повысить эффективность своего общения, сыграв в условную игру под названием «А чем сейчас занята Настя?». Так как камера, как правило, транслирует на его компьютер только поясной план той самой студентки Насти. А отсюда — возникновение ситуации, когда в опрос могут быть вовлечены все участники веб-общения. Что позволяет не терять контроль над всей группой. Но оговоримся, что подобный прием возможен скорее в семинарских группах числом до 15 человек и вряд ли уместен во время чтения поточной лекции.
Еще один обучающий плюс для будущих журналистов в ситуации описываемой нами схеме обучения заключается в формировании у студентов чувства профессиональной ответственности. Так как самый способ поддержания внимания и выработки соответствующих навыков и компетенций — это выдача домашних заданий по изучаемому предмету. При этом фактор времени здесь должен оформиться в правило: новое задание к следующей виртуальной встрече. Правило дедлайна в журналистике никто не отменял. Усиливает значение этого «тренинга» принцип проведения будущего онлайн-экзамена (зачета), когда при выставлении оценки учитывается не только устный (или письменный) ответ, но и выполнение в срок заданий преподавателя.
Вариантов заданий при изучении журналистских дисциплин может быть множество — от мониторинга СМИ до создания презентаций и проектов в медийной сфере. При этом ограничение передвижения и выхода «в поле» дает студентам отличную возможность проявить креативность при ограниченности ресурсов. Если же ввести жесткое требование представить результаты в наглядном виде, то это также может стать хорошим приемом для развития творческих способностей обучающихся, проявлению особенностей их визуального мышления и видения.
И, пожалуй, самое главное достоинство онлайн-обучения в нынешних условиях самоизоляции и сведения прямых социальных контактов к нулю — это та «роскошь человеческого общения», которой так дорожили все люди с самого начала существования человеческой цивилизации и возникновения между ними диалога. Без этого невозможна и современная журналистика, в какие бы цифровые одежды она не рядилась.