Для редакций и типографий в Забайкалье введут налоговые льготы

Министерство экономического развития Забайкальского края разработало проект закона Забайкальского края, предусматривающий введение налоговых льгот для типографий и редакций, которые относятся к субъектам МСП. Об этом 27 июня «Забайкальскому рабочему» сообщили в региональном отделении Союза журналистов России.

Проект закона представили на экономическом штабе в краевом правительстве. Изменения будут внесены в закон Забайкальского края «О размерах налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения». Предлагается установить льготы для пострадавших отраслей и сфер, которые необходимо развивать в период внешнего санкционного давления.

— Для них собираемся понизить существующие ставки до 5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. И до 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, — рассказала первый заместитель министра экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

Напомним, забайкальское реготделение СЖР ранее обратилось к сенаторам, губернатору и председателю Заксобрания с предложениями о поддержке СМИ. Одной из просьб было уменьшение налоговой нагрузки. Обращение Союза журналистов было передано в работу Минэкономразвития Забайкальского края.