Для студентов Новгородского журфака провели цикл мастер-классов

Цикл мастер-классов провели ветераны новгородской журналистики для студентов кафедры журналистики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. О пути в журналистику и собственном опыте работы в средствах массовой информации Новгородской области рассказали главный редактор «Новой новгородской газеты,» Сергей Брутман, в недавнем прошлом корреспондент областной газеты «Новгородские ведомости» Юрий Красавин, свободный журналист, член Новгородского отделения Союза журналистов России и председатель Новгородского общества любителей древности Сергей Трояновский. Они ответили на вопросы будущих журналистов. О ситуации на медийном рынке Новгородчины и тенденциях развития печатных, аудиовизуальных и интернет-СМИ в современных условиях рассказали члены Новгородского отделения Союза журналистов России Дмитрий Асташкин и Татьяна Каминская.

На встречах отмечалось, что в настоящее время для молодых журналистов появилось много возможностей для реализации творческих планов и идей. Активисты региональной общественной организации Новгородское отделение Союза журналистов России (костяк составляют как раз ветераны журналистики) тому пример, они участвуют в проектной деятельности и вовлекают в активную работу заинтересованных коллег из числа пенсионеров. Так, за 2018-2022 год Новгородское отделение Союза журналистов России выиграло 6 грантов муниципального, регионального и федерального уровней. Привлечение ресурсов через участие в конкурсах на получение грантов для НКО, которая существует исключительно за счет членских взносов, обеспечило реализацию интересных просветительских и творческих медийных проектов и способствовало вовлечению в работу потенциала ветеранов журналистики.

Организация мастер-классов ветеранов журналистики со студентами ー часть медийного проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Другая часть этого проекта ー НКО при партнерстве с муниципальной газетой «Новгород» осуществляет на страницах еженедельника исторический медиаквест «Мы ー новгородцы!»