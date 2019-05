Как европейские издатели борются за платную подписку

СМОТРЕТЬ НА СМИ КАК НА ПРОДУКТ

Теперь, когда мы определили аудиторию и создали для нее уникальное предложение, настало время взглянуть на собственное СМИ как на целостный и уникальный продукт. И именно в таком качестве предложить его аудитории. Как и в любом бизнесе, наша задача — сделать потребителя счастливым. Та же задача у многих компаний в интернете. И здесь мы вступаем в конкуренцию не только с другими СМИ, но и с онлайн-кинотеатрами, сервисами, банками, интернет-магазинами и т. д. Пользователи очень быстро привыкают к хорошему. И если им не предложить пользовательский комфорт того же уровня, то не получить и их лояльность. Именно поэтому многие западные СМИ пристально следят за популярными сервисами, такими как Netflix и Amazon, которые уделяют очень серьезное внимание вопросам юзабилити и User Experience (UX) — пользовательскому опыту работы с сайтом. В вопросах удобства пользования современные СМИ не могут плестись в хвосте, а потому должны постоянно смотреть на продукт глазами потребителя, тестировать разные пользовательские сценарии, выбирать самые удобные варианты по результатам тестирований. Причем это не разовая работа, она должна быть поставлена на поток.

Именно поэтому во многих изданиях (которые, конечно, могут это себе позволить) появились позиции Product Manager (менеджера по продукту), задача которого — сделать так, чтобы потребитель был полностью удовлетворен и уважал СМИ. «Такой человек должен каждое утро вставать с вопросом: «Хорошо ли мы обращаемся с подписчиками?» — шутит директор бизнеса и цифровой подписки газеты «Фигаро» Жиль Корбино (Gilles Corbineau). В «Фигаро» должность Customer Experience Manager существует с 2016 года, в The New York Times аналогичная позиция называется Director of Customer Care, но задачи их похожи — прогнозировать поведение и потребности читателей и потенциальных подписчиков, а затем вовремя, изящно и релевантно предлагать им интересные цифровые продукты. Анализ потребительского опыта охватывает аспекты от приобретения новых читателей до потребления подписчиками премиального продукта. Надо сказать, что Product Manager — это далеко не всегда один человек, такие функции может выполнять целая «команда по удержанию», действующая при отделе маркетинга или составленная из представителей разных отделов.