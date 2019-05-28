Как европейские издатели борются за платную подписку

Знаю скепсис российских издателей, редакторов и журналистов в отношении платной подписки на онлайн-СМИ. Да и сам еще недавно относился к идее пэйвола в наших реалиях как к очень сомнительной. Ну как же: ведь в сети так много бесплатной информации, разве можно заставить читателей за нее еще и платить? Однако именно в Вене я понял, что к платной подписной модели мы (во всяком случае, в российских региональных СМИ) относимся слишком прямолинейно, а потому и сомневаемся, что она может прижиться на нашей почве. Так вышло, что за последние 10 лет не только журналисты, но и многие издатели, владельцы бизнеса перестали смотреть на собственные СМИ как на продукт, за который читатель может (и должен) платить. Вот модель платных бумажных газет почему-то никого не смущает уже лет 200. Все верно: бумажные газеты — в отличие от цифровых — даже сегодня воспринимаются именно как продукт, да и продаются они, кстати, в магазинах.

Можно ли вдохнуть и в новые медиа это утраченное (вернее, так и не обретенное ими) качество продукта? И что для этого можно сделать? Вот вокруг этих тем и крутилась дискуссия на нынешней DME, причем успешных примеров, как оказалось, немало. И очень может быть, это тот путь, которым в ближайшие годы пойдут и российские медиа — никуда мы не денемся.

ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЧИТАТЕЛИ НЕ УХОДЯТ

Именно так — «Engaged readers don't churn» — называется ежегодный доклад, который WAN-IFRA презентовала в Вене.

Устойчивое развитие любого бизнеса сегодня немыслимо без выстраивания долгосрочных отношений с клиентом. Медиа это касается особенно. И пока мы в России спорим о том, есть ли в нашей стране серьезные коммерческие перспективы у системы paywall, многие европейские издатели, утвердительно ответив на этот вопрос, решают проблему уже следующего уровня: как минимизировать отток (the churn) тех читателей, которые уже стали платными подписчиками? Ведь сохранение существующих клиентов — менее затратная стратегия, чем приобретение новых. Это и стало сегодня приоритетом для многих европейских издателей с более-менее зрелой подписной моделью. Появилась даже универсальная формула борьбы с оттоком:

1. В основе всех решений сегодня лежит анализ данных, который важен не сам по себе — за данными мы должны увидеть конкретного читателя.

2. Классический журналистский контент — это не все для платной подписной модели.

3. На СМИ нужно взглянуть как на целостный продукт, при этом необходимо постоянно изучать пользовательский опыт (UX).

4. Отток подписчиков можно предсказать и предотвратить.

5. Нельзя бороться за клиентов СМИ силами отдельных подразделений, для этого необходимо создавать СМАРТ-организацию. Теперь подробнее остановимся на каждом из пунктов.