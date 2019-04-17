Дмитрий Быков в коме после экстренной госпитализации

В Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков, приехавший в город для выступления с лекцией. Днем ранее Быков выступал в Екатеринбурге.

«Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что в настоящий момент Быков в коме.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил «Интерфаксу», что писателя забрали в больницу накануне вечером. По его словам, госпитализация связана с хроническим заболеванием.

В соцсетях Венедиктов добавил, что состояние Быкова тяжелое, но стабильное. Он подтвердил, что писатель второй день находится в реанимации. «Никакого инсульта у Дмитрия Быкова нет, и подозрения на инсульт нет», — подчеркнул Венедиктов.