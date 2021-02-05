Издатель It's My City (бывший шеф-редактор Znak) Дмитрий Колезев вошел в жюри премии «Редколлегия», рассказал он сам в телеграм-канале.

В жюри сейчас работают такие известные журналисты и медименеджеры, как Максим Кашулинский, Сергей Пархоменко, Юлия Таратута, Максим Трудолюбов.

Премия «Редколлегия» — это ежемесячная реальная, денежная премия для журналистов, в том числе, из регионов, которые делают выдающиеся материалы и в целом качественную журналистику. Премия существует на деньги Бориса Зимина.

В прошлом году «Редколлегия» отметила тексты, в том числе, Елены Костюченко, Анна Пушкарской, Романа Шлейнова, Олеси Шмагун, Елены Трифоновой, Ирины Кравцовой, Юлии Дудкиной, Виктора Дерезы, Катерины Гордеевой и видеопроекты Юрия Дудя, Алексея Пивоварова, Ирины Шихман и Елены Погребижской.