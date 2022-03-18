Дмитрий Медведев рассказал, на каких условиях западные соцсети смогут вернуться в Россию

Чтобы полноценно вернуться на отечественный рынок, западным соцсетям придется доказать свою независимость и доброе отношение к России, заявил Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. При этом не факт, что у них получится «дважды зайти в одну воду», отметил зампредседателя Совбеза:

Россия для деятелей, которые сидят в Калифорнии, и их менторов в Вашингтоне, — просто очередной экспериментальный полигон. Этакая резервация, в которой живут цифровые образы. Не более того. Принцип „своя рука — владыка“ работает на все сто. Вследствие их активной антироссийской позиции этот полигон наполнился „фейками“ о нашей стране и ее действиях на Украине. «Хранители» свободы слова на полном серьезе разрешили пользователям своих social media желать смерти российским военным. Их последующие невнятные оправдания, попытки откатить назад вызывали лишь горечь и недоумение. А ведь еще совсем недавно они стремились в Россию и хотели активно «дружить».