Дмитрий Муратов ответил Кадырову, обвинившему «Новую газету» в «античеченской травле»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, который накануне обвинил издание в «античеченской травле»:

Мы не воспринимаем заявления блогеров, статьи в Telegram, мы плохо различаем бьюти-блогеров. Поэтому, когда Рамзан Ахматович и его пресс-секретарь, с которым я разговаривал, пришлет нам письмо, в котором есть внятные, артикулированные аргументы несогласия со статьей наших авторов, мы непременно это напечатаем. Предложение действительно вплоть до 30 апреля.

По словам главреда «Новой газеты», «Telegram (где Кадыров опубликовал свои посты про «Новую газету» — прим. Znak.com) не может являться официальным источником того, что сказал руководитель республики, поскольку этот ресурс, как известно, мечтал заблокировать Роскомнадзор»:

А если я правильно понимаю, то в сообщении американского мессенджера Рамзан Ахматович Кадыров упрекает нас в том, что мы являемся какими-то трансляторами американских ценностей. Ну, поэтому мы не читаем Telegram!

Он отметил, что «Новая газета» «не настроена против Чечни», издание вообще никого не считает своими врагами.

Поскольку Рамзан Ахматович Кадыров считает, что Чечня является частью России, а мы являемся федеральным изданием, как и Znak, которое освещает все новости, которые происходят в России, и занимается всеми регионами, которые входят в состав России, и до тех пор, пока Чечня является частью России, а мы бы хотели, чтобы это было как можно дольше, потому как чеченский народ прекрасен, до тех пор мы будем работать в Чечне. Невозможно говорить, что «я служу России, но в Чечне другие законы».

Главный редактор «Новой газеты» также попросил опубликовать его «добрые слова» в адрес главы Чечни:

У нас много регионов, где все время заставляют страдать детей и родителей детей, у кого спинальная мышечная атрофия. Но Кадыров был одним из первых, кто оплатил лечение одного из детей в Чечне. И если мне скажут: «Пожмешь ли ты руку Кадырову?», то с моей стороны — безусловное «да». Он оплатил лечение самыми дорогими лекарствами маленького гражданина своего субъекта Федерации. Как я могу это не приветствовать?

Поводом для резких высказываний Кадырова в адрес «Новой газеты» стал текст редактора отдела спецпроектов Елены Милашиной «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома», опубликованный на сайте издания 12 апреля. В тексте Милашина сообщает, что врачи в Чечне не готовы к оказанию помощи коронавирусным больным: