Дмитрий Муратов вернулся на пост главреда «Новой газеты»

Дмитрия Муратова выбрали главредом «Новой газеты», сообщает издание. За Муратова проголосовали 51,7 % сотрудников редакции. Это 74 человека, уточняет агентство «Москва».

Свои кандидатуры также выдвигали спецкор «Новой» Илья Азар и предыдущий главный редактор газеты Сергей Кожеуров. За них, по данным «Москвы», проголосовали 13 и 51 человек соответственно.

Муратов возглавлял «Новую газету» с 1995 по 2017 год, в предыдущих выборах главреда он не участвовал.

Помимо Муратова на должность претендовали предыдущий главный редактор Сергей Кожеуров и специальный корреспондент Илья Азар.

Главного редактора в «Новой газете» выбирают с 2009 года, срок полномочий — два года. Выдвинуться на должность может любой штатный сотрудник. Голосуют за кандидатов тоже только сотрудники издания, голосование тайное.

ЖУРНАЛИСТ поздравляет Дмитрия Андреевича!

Скриншот: novayagazeta / YouTube