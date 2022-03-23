Дмитрий Муратов выставит на аукцион нобелевскую медаль

Мар 23, 2022

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов намерен выставить на аукцион нобелевскую медаль для помощи украинским беженцам. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале издания.

«Новая газета» и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 млн. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», — приводятся в сообщении слова Муратова.

В октябре Нобелевский комитет объявил о присуждении Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе премии мира за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира». Вручение премии всегда проходит в Осло 10 декабря — в годовщину смерти Нобеля. Муратов, выступая в Осло, сообщил, что направит полученную награду на помощь больным и на поддержку независимой журналистики.

Нобелевские медали с профилем учредителя премии, которые получили 13 лауреатов этого года, изготовлены из 18-каратного золота, их вес составляет 175 граммов.

Источник: ТАСС
 
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