Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение поправок в закон об иноагентах начнется после выборов в Госдуму

На брифинге 8 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обсуждение поправок в закон об иностранных агентах планируют начать не раньше избрания новой Госдумы.

Вопрос о внесении поправок задал корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», в ответ Песков сказал так: «Пока рано об этом говорить. Должен еще парламент сформироваться и комиссии. И тогда начнется экспертный разговор. Парламент еще предстоит избрать. Все-таки без участия парламентариев такой разговор с [журналистским] цехом вряд ли возможен. Поэтому здесь просто нужно дождаться, чуть-чуть терпения».

По словам пресс-секретаря в Кремле «видят конструктивные предложения», однако они еще требуют обсуждения.