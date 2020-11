Дмитрий Равкин: «Банковское обозрение» — это уже не журнал, это отраслевой финансовый медиапроект»

Генеральный директор «Банковского обозрения» Дмитрий Равкин рассказал ЖУРНАЛИСТУ о том, как функционируют сегодня российские отраслевые издания и где они находят источник дополнительного трафика для поддержки интереса целевой аудитории.

— Какие формы и каналы дистрибуции печатной версии вы используете?

— Если говорить про печатную версию, то сфера ее распространения сжимается и в целом сейчас функционирует по трем направлениям. Это подписка, VIP-рассылка для постоянных клиентов и для читателей, которых мы хорошо знаем. И третье — это раздача на профильных отраслевых мероприятиях.

Если же говорить про подписку на digital-версию, она у нас тоже есть, хотя очень небольшая в рамках распространения всего тиража. Но в принципе, в России нет ни одного примера успешной платной продажи digital-подписки на деловые СМИ, за исключением издательского дома «Актион-Медиа».

— А «Ведомости»?

— «Ведомости» сами не особо говорят о результативности своей работы в этом направлении, а эксперты рынка считают, что там достаточно скромные показатели.

— С чем это связано? У нас народ не готов платить за информацию?

— Не готов, потому что в России не сложилось культуры потребления платной digital-подписки на СМИ. Это долгий разговор, почему ее не возникло, но это сейчас так.

— Целевая аудитория вашего журнала — это образованные люди и при деньгах. У них должен быть другой уровень потребления информации? Или у вас тоже эта проблема существует?

— Да, такая проблема у всех существует. Сейчас есть большой поток бесплатного информационного контента — и специализированного, и неспециализированного. И в каких-то других сферах готовность платить за контент возникла, например, совсем недавно она появилась в стриминговых музыкальных сервисах, а вот в СМИ не возникла.

— А на Западе есть такая проблема?

— По-разному. Например, у The Financial Times и The Wall Street Journal достаточно хорошие показатели цифровой подписки, и они продолжают расти.

— Какие новые практики вы используете для продвижения своего контента? Подкасты, например.

— Мы думали про подкасты, но пока не считаем, что это будет востребовано в нашем специальном контенте на специализированную аудиторию. Для нас важно, чтобы мы могли нашим рекламодателям показать ту аудиторию, на которую мы выходим. Она может быть немногочисленной, но она должна быть целевой и качественной.