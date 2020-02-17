Дмитрий Солопов рассказал о предложении возглавить «Ведомости»

Медиаменеджер и журналист Дмитрий Солопов получил предложение стать главным редактором «Ведомостей», он пока обдумывает ситуацию.

Ранее главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов назвал «фантазиями» сообщение телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» о том, что он и вскоре уйдет из издания и его сменит Дмитрий Солопов. Телеграм-канал также сообщал о вероятном уходе из газеты шеф-редактора сайта vedomosti.ru Максима Товкайло.

Гендиректор АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») Глеб Прозоров, сообщил, что «контракт с Булавиновым действует до 23 апреля».

Член совета директоров «Ведомостей» Татьяна Лысова уточнила, что «выбор нового главного редактора - прерогатива совета директоров». Собрание совета директоров в ближайшее время не планируется. «Уведомлений о его созыве не было», - добавила она.

Член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев сказал, что никаких решений пока не принималось и предложение Солопову сделал не он.

«Просто невероятно, я не видел его полтора года. Спросите у него, кто ему сделал это предложение», - сказал медиаменеджер.

«Это работает очень просто. До апреля у Ильи действует контракт, он его в прошлом году подписал до апреля. Соответственно, он может решить его не подписывать дальше, может решить его не продлевать дальше. Но, с моей точки зрения, просто рано об этом говорить, мы еще не задумывались об этом, до апреля еще куча времени», - сказал Кудрявцев.

Он напомнил, что и в прошлом году так же, как и сейчас, перед окончанием срока контракта главного редактора все гадали, останется он или нет. «Но это ерунда всё, чего там гадать», - считает Кудрявцев.

Солопов является основателем Коммуникационного агентства PROGRESS, создателем и до августа 2012 года главредом радиостанции «Коммерсантъ FM», одним из создателей радиостанции «Business FM», генпродюсером украинского проекта «Радио Вести». В начале карьеры он работал на «Эхе Москвы» и в «Коммерсанте».