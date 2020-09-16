До 10 октября принимаются заявки на конкурс СМИ «Вызов 21 век»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб объявляют о проведении XVI Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов — XXI век».

Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) — работников СМИ, а также нештатных авторов.

Номинации Конкурса:

• «Вызов – политика и экономика».

• «Вызов – портрет современника».

• «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения».

• «Вызов – 75-летие Великой Победы».

Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете. Положение о конкурсе размещено на сайте МПК: www.pr-club.com.

Сроки подачи работ — до 10 октября 2020 г. Торжественная церемония награждения победителей состоится в ноябре 2020 г. в Москве.