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Конкурсы

До 10 октября принимаются заявки на конкурс СМИ «Вызов 21 век»

Сен 16, 2020

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб объявляют о проведении XVI Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов — XXI век». 

Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) — работников СМИ, а также нештатных авторов. 

Номинации Конкурса:

•   «Вызов – политика и экономика». 

•   «Вызов – портрет современника». 

•   «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения».  

•   «Вызов – 75-летие Великой Победы». 

Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете. Положение о конкурсе размещено на сайте МПК: www.pr-club.com.

Сроки подачи работ — до 10 октября 2020 г. Торжественная церемония награждения победителей состоится в  ноябре 2020 г. в Москве.

 
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