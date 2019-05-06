До 20 мая можно подать заявку на участие в бесплатной Мастерской дата-журналистики на «Летней школе»

До 20 мая можно подать заявку на участие в Мастерской дата-журналистики на «Летней школе» в 2019 году. Она пройдет с 6 по 21 июля под Дубной. На занятиях расскажут что такое дата-журналистика и как это работает в российских и зарубежных редакциях, а также будет развенчан миф о том, что дата-журналистика в России плохо развита. Своим опытом поделятся дата-журналисты и дизайнеры из Новой газеты, РБК, студии Инфографики ТАСС, МИА «Россия Сегодня», преподаватели из НИУ ВШЭ и другие эксперты.

Чему научат:

• пользоваться российскими и международными источниками открытых данных, собирать труднодоступные данные;

• проверке и обработке данных;

• пользоваться инструментами и форматами визуализации данных.

По итогу: создание дата-журналистских проектов и публикация в российских медиа.

Условия: обучение — бесплатно, проживание и питание – пожертвования (400 рублей в день).

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