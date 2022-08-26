До 7 сентября Свободный университет принимает заявки на обучение в Медиашколе

Свободный университет открывает новый семестр! Кроме десятков курсов, перезапускается Медиашкола, в которой преподают профессионалы, сражающиеся против цензуры. Лекции школы ведут в том числе редакторы ведущих СМИ: Дмитрий Муратов (главный редактор «Новой газеты»), Катерина Гордеева (автор канала «Скажи Гордеевой»), Илья Красильщик (издатель «Службы поддержки»), Михаил Зыгарь и другие.

«За два года нашей истории мы убедились в том, что свободное и современное образование нужно тысячам людей — особенно в условиях нынешней цензуры и давления на преподавателей, ученых и студентов. После 24 февраля мы твердо знаем, что способность критически и свободно судить о происходящем — большая ценность», — анонсировали новый семестр в Свободном университете.

Заявки принимаются до 7 сентября включительно.

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