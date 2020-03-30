«Добринские вести»: работа в офлайне и онлайне

Умение «читать между строк» — отнюдь не лишнее для читателей районной газеты
БУБЕН И КАРАТЕ
Районная газета сегодня уже не та, какой была даже пять лет назад. До 2017 года «Добринские вести» выходили в черно-белом цвете на четырех полосах трижды в неделю. Верстали и печатали нашу газету в одной из областных типографий. Из-за отсутствия на то время в штате своего верстальщика дизайн оставлял желать лучшего, отчего проигрывала и подача материалов. Тем не менее подписчиков у нас меньше не становилось, потому что районная газета с почти 90-летней историей стала для жителей района настоящим другом и советчиком.
Районная газета наиболее близка сельским жителям. Вряд ли когда они смогли бы прочитать в областном, а тем более федеральном издании рассказ о себе, о своем соседе, об улице, на которой живут. Никто лучше районщиков не знает их насущных проблем и не поможет в их решении. Самыми читаемыми были и будут материалы о лучших семьях района, об истории родного края и людях разных поколений, которые ее создают. У нас таких героев немало. Например, 97-летний участник Великой Отечественной войны Денисов Василий Никифорович, который в свои годы еще выступает на сцене со своим коронным номером (он играет на бубне). От одного общения с ним хочется жить и радоваться каждому дню! Или школьница из гимназии села Ольговка Анастасия Цысова, которая прославляет нашу малую родину на международном уровне, занимаясь карате. Рязанцев Василий Леонтьевич — орденоносец из деревни Малая Матренка, известный в районе не только как знатный свекловод, но и создатель домашнего краеведческого музея. Все они — герои наших публикаций.
НЕКОТОРЫЕ ЖИВОТНЫЕ РАВНЕЕ?
Наше учреждение автономное, и половину годового бюджета мы зарабатываем сами, а другую получаем от учредителя в форме субсидий. Основной источник доходов — реклама и подписка, в том числе на электронную версию газеты. Ситуация с рекламой, честно говоря, оставляет желать лучшего.
Мы понимаем, что частные независимые СМИ государство должно поддерживать. Но не менее важно, чтобы обратили внимание и на автономные муниципальные учреждения.
Странно получается: мы ведем государственную политику, освещаем ход реализации нацпроектов, поднимаем важную тему семейной политики и т. д., а государственная помощь проходит мимо нас. Не всегда, участвуя в конкурсах, автономное учреждение может рассчитывать на получение гранта. Считаем, что все издания должны быть в равных условиях.
МЯГКАЯ СИЛА
В редакции работают 10 человек: главный редактор, ответственный секретарь, два технического редактора, редактор отдела писем, два корреспондента, совмещающие работу фотокорреспондента, главный бухгалтер, водитель и техничка. Возраст 30 % сотрудников — до 35 лет. Кадры готовим сами и стараемся повышать квалификацию через различные курсы, учебы, встречи, перенимая опыт других СМИ.
С властью мы стараемся ладить, в то же время мягко, но настойчиво указывать на проблемы, которые волнуют жителей Добринского района. Глава района Сергей Петрович Москворецкий, являясь учредителем газеты, не оказывает существенного влияния на редакционную политику. Практически всегда поддерживает наши инициативы, а порой сам является инициатором тех или иных начинаний.
Что касается трудностей, с которыми сталкивается наше издание постоянно, то мы не будем оригинальными: работать мешает не всегда четкая доставка газет Почтой России. С Нового года мы стали выходить не три раза в неделю, как было раньше, а один, но жалобы, хоть и реже, все-таки продолжают поступать.
Много финансовых средств газеты и времени верстальщика уходит на печатание официальных материалов (различных постановлений и других нормативных документов местных органов власти). К тому же при дефиците газетной площади отдавать по одной-две полосы номера на «официальники» — большое расточительство, вызывающее раздражение у наших читателей. Хотелось бы, чтобы этот вопрос разрешился на федеральном уровне и для обнародования законодательных актов было достаточно их появления на сайте.
ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ
Наша газета с большим интересом занимается спецпроектами. Самыми значимыми считаем «У павших есть имена» и «Солдаты возвращаются с войны», над которыми журналисты работают уже несколько лет. Сотрудничая с поисковыми отрядами России и ближнего зарубежья, при поддержке администрации района работники редакции помогли установить имена четырех земляков, считавшихся пропавшими без вести в годы войны. Двоих из них в дальнейшем с воинскими почестями перезахоронили на малой родине. И эта работа продолжается.
Сейчас готовим интересный материал по Краснову Григорию Корнеевичу, который был руководителем знаменитого на всю страну колхоза имени Ильича. Этот человек прошел всю войну, расписавшись на стенах Рейхстага.
Интересен проект «Притяженье родины моей» о деревнях и селах, исчезнувших с карты района, но не забытых их жителями. Одна из умерших деревень с красивым названием Архисвятка живет в памяти бывших односельчан. Малая родина объединила их всех, и поэтому раз в год, на Троицу, они возвращаются в родную деревню. Побывали на такой встрече и наши журналисты. В результате на страницах газеты появился резонансный материал об Архисвятке, а отснятый ими же фильм набрал большое количество просмотров на сайте и в соцсетях групп «Добринских вестей».
Более пяти лет работаем над проектом «Добринские вести» не сидят на месте». Чем только за это время не занимались наши сотрудники: создавали любительские волейбольные команды, проводили турниры, приглашали к себе профессионалов из волейбольного клуба «Индезит», всем коллективом сдавали нормы ГТО, в обеденные перерывы играли в теннис, а рабочий день начинали с утренней зарядки.
Нам даже довелось побывать в роли спасателей на областном фестивале, а наши многокилометровые велопробеги по интереснейшим местам Добринского района (и не только) привлекли в наши ряды много сторонников здорового образа жизни из числа читателей и друзей газеты.
Самым ярким проектом 2019 года — Года театра — стал проект «Все дороги ведут в «Ромэн».
С помощью краеведов узнали, что когда-то на территории нашего района в цыганском колхозе жил Николай Сличенко и поступал от нас в театр, взяв билет в один конец. Свидетелем тех далеких лет осталось только Цыганское озеро. Нам удалось связаться с артистом и даже неоднократно побывать в Москве на спектаклях театра. Более того, сюжет, рассказанный «Добринскими вестями», лег в основу автобиографического спектак ля к юбилею кумира миллионов зрителей. У нас завязалась с театром «Ромэн» настоящая дружба. В апреле этого года они выступят перед жителями Добринского района.
ПУСТЬ БЕГУТ НЕУКЛЮЖЕ
Собственный сайт у нас появился уже 10 лет назад, он был одним из первых в Липецкой области среди районных газет. За это время мы его трижды видоизменяли, чтобы сделать более удобным для посетителей. В последней версии постарались максимально упростить дизайн, чтобы читателя ничего не отвлекало от самого материала. Стараемся адаптировать материалы, которые появляются на сайте, делать их короче, оперативнее. И далеко не вся информация, которая появляется там, потом печатается в газете. Стараемся, чтобы газета и сайт не дублировали друг друга, а являлись разными медиа. Формат заметок на сайте учитывает то, как мало сейчас времени у читателя. Мы стараемся делать их лаконичными, емкими, краткими. Для глубокого чтения есть газеты. Разумеется, мы публикуем лонгриды и на сайте, но, анализируя статистику, понимаем, что должного отклика они не дают. Важным моментом считаем то, что заметки на сайте должны сопровождаться видео- и фотоматериалом. Но об этом уже не сказал только ленивый, это прописные истины. На сайте визуальный контент важнее, чем текстовой.
Также на сайте используем различные формы интерактива: опросы, тесты, игры. Для этого у нас есть специальный раздел, который назвали Playroom. Поводом для какого-то теста может стать любое новостное событие или памятная дата — так же, как и идея для игры. Например, в одной из них читателям необходимо было остановить посетителей, которые настойчиво спешат в библиотеку, где собираются провести мероприятие в честь праздника Halloween. Накануне местный активист и церковный деятель выступил с необычной инициативой — запретить в учреждениях культуры тематические мероприятия, посвященные «сатанинскому празднику». Он разослал соответствующие письма в разные властные инстанции. Алгоритм игры предполагает, что в итоге остановить персонажей, бегущих в библиотеку, все равно не удастся и они туда все же попадут. Умеющий читать между строк поймет, что не всегда запреты дают должный эффект и далеко не все проблемы можно решить запретами. В другом месте мы решили познакомить читателей с новым руководителем региона в довольно необычной форме. Предложили им пройти этакое «собеседование», чтобы определить, могли бы они работать в его команде, которая на тот момент только формировалась. Опрос был составлен в шуточной форме, но доставил удовольствие многим и получил широкий отклик.
Ведением сайта и соцсетей занимается редактор технического отдела, который верстает газету. Мы все же считаем, что это больше имиджевая вещь. Но если мы ставим перед собой задачу увеличить посещаемость сайта, то любая новость о происшествиях соберет в разы больше просмотров. К сожалению, монетизировать digital-направление получается не так хорошо, как нам хотелось бы. Самый большой объем рекламы у нас в газете на бумаге, и пока эту тенденцию мы и не пытаемся переломить, потому что опасаемся, что в одном месте потеряем, а в другом не приобретем. К этому вопросу надо подходить осторожно. Кстати, посещаемость сайта составляет от 20 до 50 тысяч человек в месяц и зависит от того, как сработают наши рекомендательные системы и как «Яндекс.Дзен» продвинет наши публикации. Из них добринских читателей — около двух тысяч в день, и мы считаем, что это хорошая цифра, учитывая, что и поселок, и район у нас не самый многолюдный (население райцентра — 9 тысяч человек).
ПОПАСТЬ ВО ВСЕ СЕТИ
Соцсети рассматриваем как помощника газеты. Часто используем их для того, чтобы выяснить мнение читателя по тому или иному вопросу. Картина общественного мнения здесь наиболее адекватна. Мы присутствуем практически во всех соцсетях, но, к сожалению, не везде есть наша аудитория. Например, Telegram и Twitter, как бы мы ни старались, «прокачать» не получается. Да и смысла в этом особого не видим, потому как тот же Telegram, как правило, предполагает анонимное авторство с какими-то инсайдерскими вещами, как мы понимаем. И если бы мы захотели вести Telegram-канал, наверное, делали бы это не от своего имени (а мы так не делаем). Наибольшее количество подписчиков у нас во «ВКонтакте» (почти 7 тысяч), в «Одноклассниках» (4,5 тысячи) и в Instagram (3,3 тысячи) — более традиционных для жителей России. Есть мы и в YouTube, где регулярно публикуем видеоконтент, там у нас почти 900 подписчиков.
Последнее время социальные сети (прежде всего «ВКонтакте») стали капризны к публикации ссылок на сторонние ресурсы. Они сильно снижают охват публикаций. Если раньше основной трафик на сайт мы вели, размещая небольшую подводку со ссылкой в посте «ВКонтакте» или «Одноклассниках», то теперь стараемся упаковывать новости напрямую в соцсетях, использовать больше видео, фото и коротких текстов, мемов. Какую-то долю трафика мы потеряли, но что-то, наверно, и приобрели. Например, понимание того, что не только газеты и сайт должны отличаться друг от друга, но и также сайт и социальные сети.
НАМ ПИШУТ
Мы стараемся взаимодействовать с нашими читателями посредством всех доступных каналов, но основным по-прежнему остается электронная почта. Все чаще мы получаем оперативную информацию от наших читателей (причем иногда из других регионов России) о тех или иных событиях, происшествиях и других фактах через социальные сети. Они не только пишут нам сообщения, но и предлагают новости в группы, которые мы публикуем и используем для подготовки материалов в газету. Стараемся сделать так, чтобы прежде всего читателю было удобно писать нам, а уж где и как — это должен быть его выбор, но не наш.
Писем в конвертах, конечно, с каждым годом становится все меньше, но они продолжают приходить, как приходят в редакцию и сами читатели лично. Кто-то ругается, кто-то хвалит, кто-то приносит добрые и не очень вести — и мы ценим каждого и стараемся использовать любой визит в свою пользу: проводим среди них опросы, ищем подсказку для интересной публикации. Ведь этот человек мог никогда не появиться в газете, а мы привлекаем даже тех, кто просто приносит рекламу. Мы стараемся делать их пусть маленькими, но героями нашей газеты. Публикуется его фото и мнение на какую-либо тему. И ему приятно, и семья прочтет с удовольствием, и соседи. Чем больше лиц в газете, тем лучше. Главное, что к нам в редакцию продолжают идти читатели. А это признак того, что газета жива и нужна людям.
Общественно-политическая газета «ДОБРИНСКИЕ ВЕСТИ» (п. Добринка, Липецкая область) издается с 23 октября 1931 года. Победитель конкурса «10 лучших газет России-2018». Выходит один раз в неделю. Объем — 16 полос. Тираж одного номера — 4400 экземпляров. Учредители: администрация Добринского муниципального района Липецкой области, Совет депутатов Добринского муниципального района Липецкой области.
Сайт: dobvesti.ru