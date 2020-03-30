«Добринские вести»: работа в офлайне и онлайне

Также на сайте используем различные формы интерактива: опросы, тесты, игры. Для этого у нас есть специальный раздел, который назвали Playroom. Поводом для какого-то теста может стать любое новостное событие или памятная дата — так же, как и идея для игры. Например, в одной из них читателям необходимо было остановить посетителей, которые настойчиво спешат в библиотеку, где собираются провести мероприятие в честь праздника Halloween. Накануне местный активист и церковный деятель выступил с необычной инициативой — запретить в учреждениях культуры тематические мероприятия, посвященные «сатанинскому празднику». Он разослал соответствующие письма в разные властные инстанции. Алгоритм игры предполагает, что в итоге остановить персонажей, бегущих в библиотеку, все равно не удастся и они туда все же попадут. Умеющий читать между строк поймет, что не всегда запреты дают должный эффект и далеко не все проблемы можно решить запретами. В другом месте мы решили познакомить читателей с новым руководителем региона в довольно необычной форме. Предложили им пройти этакое «собеседование», чтобы определить, могли бы они работать в его команде, которая на тот момент только формировалась. Опрос был составлен в шуточной форме, но доставил удовольствие многим и получил широкий отклик.

Ведением сайта и соцсетей занимается редактор технического отдела, который верстает газету. Мы все же считаем, что это больше имиджевая вещь. Но если мы ставим перед собой задачу увеличить посещаемость сайта, то любая новость о происшествиях соберет в разы больше просмотров. К сожалению, монетизировать digital-направление получается не так хорошо, как нам хотелось бы. Самый большой объем рекламы у нас в газете на бумаге, и пока эту тенденцию мы и не пытаемся переломить, потому что опасаемся, что в одном месте потеряем, а в другом не приобретем. К этому вопросу надо подходить осторожно. Кстати, посещаемость сайта составляет от 20 до 50 тысяч человек в месяц и зависит от того, как сработают наши рекомендательные системы и как «Яндекс.Дзен» продвинет наши публикации. Из них добринских читателей — около двух тысяч в день, и мы считаем, что это хорошая цифра, учитывая, что и поселок, и район у нас не самый многолюдный (население райцентра — 9 тысяч человек).

ПОПАСТЬ ВО ВСЕ СЕТИ

Соцсети рассматриваем как помощника газеты. Часто используем их для того, чтобы выяснить мнение читателя по тому или иному вопросу. Картина общественного мнения здесь наиболее адекватна. Мы присутствуем практически во всех соцсетях, но, к сожалению, не везде есть наша аудитория. Например, Telegram и Twitter, как бы мы ни старались, «прокачать» не получается. Да и смысла в этом особого не видим, потому как тот же Telegram, как правило, предполагает анонимное авторство с какими-то инсайдерскими вещами, как мы понимаем. И если бы мы захотели вести Telegram-канал, наверное, делали бы это не от своего имени (а мы так не делаем). Наибольшее количество подписчиков у нас во «ВКонтакте» (почти 7 тысяч), в «Одноклассниках» (4,5 тысячи) и в Instagram (3,3 тысячи) — более традиционных для жителей России. Есть мы и в YouTube, где регулярно публикуем видеоконтент, там у нас почти 900 подписчиков.

Последнее время социальные сети (прежде всего «ВКонтакте») стали капризны к публикации ссылок на сторонние ресурсы. Они сильно снижают охват публикаций. Если раньше основной трафик на сайт мы вели, размещая небольшую подводку со ссылкой в посте «ВКонтакте» или «Одноклассниках», то теперь стараемся упаковывать новости напрямую в соцсетях, использовать больше видео, фото и коротких текстов, мемов. Какую-то долю трафика мы потеряли, но что-то, наверно, и приобрели. Например, понимание того, что не только газеты и сайт должны отличаться друг от друга, но и также сайт и социальные сети.

НАМ ПИШУТ

Мы стараемся взаимодействовать с нашими читателями посредством всех доступных каналов, но основным по-прежнему остается электронная почта. Все чаще мы получаем оперативную информацию от наших читателей (причем иногда из других регионов России) о тех или иных событиях, происшествиях и других фактах через социальные сети. Они не только пишут нам сообщения, но и предлагают новости в группы, которые мы публикуем и используем для подготовки материалов в газету. Стараемся сделать так, чтобы прежде всего читателю было удобно писать нам, а уж где и как — это должен быть его выбор, но не наш.

Писем в конвертах, конечно, с каждым годом становится все меньше, но они продолжают приходить, как приходят в редакцию и сами читатели лично. Кто-то ругается, кто-то хвалит, кто-то приносит добрые и не очень вести — и мы ценим каждого и стараемся использовать любой визит в свою пользу: проводим среди них опросы, ищем подсказку для интересной публикации. Ведь этот человек мог никогда не появиться в газете, а мы привлекаем даже тех, кто просто приносит рекламу. Мы стараемся делать их пусть маленькими, но героями нашей газеты. Публикуется его фото и мнение на какую-либо тему. И ему приятно, и семья прочтет с удовольствием, и соседи. Чем больше лиц в газете, тем лучше. Главное, что к нам в редакцию продолжают идти читатели. А это признак того, что газета жива и нужна людям.